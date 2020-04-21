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COVID-2019 (Коронавирус)
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Коронавирус COVID-19: Google выпустил новый Doodle

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Коронавирус COVID-19: Google выпустил новый Doodle
07:22 Сегодня Телеграф

Новости технологии:Google 21 апреля создал новый дудл, который по клику ведет на страницу "коронавирус рекомендации".

На сегодняшнем тематическом рисунке от "Гугл" все 6 букв в слове представлены в образе домиков. Это с целью того, что бы все люди оставались дома во время пандемии коронавируса. Сегодня по клику на новый дудл нас перенаправляет на страницу "рекомендаций, касаемо коронавируса".

Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо.

Напомним, что 6 апреля Google запустила выпуск серии дудлов, которыми говорят спасибо тем людям, которые противодействуют распространению вируса.

Карта распространения коронавируса (COVID-19)

Google Doodles: Спасибо, помощники в борьбе с коронавирусом:

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Болезнь, вызванная коронавирусной ‎инфекцией COVID-2019, – это инфекционное ‎заболевание, вызванное новым, ранее ‎неизвестным коронавирусом. ‎

У большинства заболевших COVID-19 ‎наблюдаются легкие или умеренные ‎симптомы, выздоровление происходит без ‎специфического лечения. ‎

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Google, Технологии, Коронавирус, Doodle, Техно, 21 апреля, Covid-19, Пандемия коронавируса, Коронавирус рекомендации, Рекомендации коронавирус.
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