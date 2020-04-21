Коронавирус COVID-19: Google выпустил новый Doodle

На сегодняшнем тематическом рисунке от "Гугл" все 6 букв в слове представлены в образе домиков. Это с целью того, что бы все люди оставались дома во время пандемии коронавируса. Сегодня по клику на новый дудл нас перенаправляет на страницу "рекомендаций, касаемо коронавируса".
Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо.
Напомним, что 6 апреля Google запустила выпуск серии дудлов, которыми говорят спасибо тем людям, которые противодействуют распространению вируса.
Карта распространения коронавируса (COVID-19)
Google Doodles: Спасибо, помощники в борьбе с коронавирусом:
6 апреля : работники здравоохранения и исследователи в научном сообществе
7 апреля : врачи, медсестры и медицинские работники
8 апреля : сотрудники аварийных служб
9 апреля : следственные и санитарные работники
10 апреля: работники сельского хозяйства
13 апреля: борьба с короновирусной болезнью
14 апреля: работникам общественного транспорта
15 апреля: работникам служб доставки, упаковщиков и курьерам
16 апреля: работникам из сферы общественного питания
Болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией COVID-2019, – это инфекционное заболевание, вызванное новым, ранее неизвестным коронавирусом.
У большинства заболевших COVID-19 наблюдаются легкие или умеренные симптомы, выздоровление происходит без специфического лечения.