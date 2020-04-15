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Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google представил новый Doodle

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Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google представил новый Doodle
07:24 Сегодня Телеграф

Новости технологии:Сегодня, 15 апреля, Google выпустил новый doodle, которым выразил благодарность работникам служб доставки, упаковщиков и курьерам.

Компания Google продолжает благодарить людей, которые продолжают работать в сложных условиях пандемии коронавируса. Многие из них рискуют здоровьем и даже жизнью, обеспечивая нам комфортные условия жизни.

Уже по традиции,  первая буква "G" в логотипе компании посылает сердце в машину с доставкой товару, в которой превратилась буква "е". 

Сердце - это своеобразная благодарность всем работникам служб доставки, упаковщиков и курьерам, которые продолжают работать во время пандемии коронавируса.

"Спасибо всем работникам служб доставки, упаковщиков и курьерам" - благодарит компания Google.

Где доступен этот дудл

Напомним, что 6 апреля Google запустила выпуск серии дудлов, которыми говорят спасибо тем людям, которые противодействуют распространению вируса.

"Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы узнать и почтить многих из них на передовой" - говорится в сообщении компании.

Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google представил новый Doodle

Google Doodles: Спасибо, помощники в борьбе с коронавирусом:

В течение следующих двух недель Doodles будут благодарить и других важных работников, которые имеют отношение к борьбе с пандемией, в том числе работников здравоохранения, служб скорой помощи и многих людей, поддерживающих такие услуги, как санитария, питание, общественный транспорт, школы и многое другое.  

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