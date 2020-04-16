Спасибо всем, кто работает в сфере общественного питания: Google представил новый Doodle

Новости технологии:Сегодня, 16 апреля, в поисковой системе Google появился новый дудл. На этот раз он посвящен всем работникам из сферы общественного питания.

На фоне пандемии коронавируса эта категория работников, как и врачи, учителя, продавцы, полицейские и другие, находятся в зоне поражения. Они стоят на первой линии борьбы с COVID-19 и подвергают здоровье опасности, выполняя свой долг и работу.

Несмотря на то, что заведения в Украине закрыты для посетителей во время карантина, многие из них работают с доставкой на дом.

Уже по традиции, первая буква "G" в логотипе компании посылает сердце в машину с людьми, которые работают в сфере общественного питания, в которой превратилась буква "е".

Сердце - это своеобразная благодарность всем работникам служб доставки, упаковщиков и курьерам, которые продолжают работать во время пандемии коронавируса.

"Спасибо всем, кто работает в сфере общественного питания" - благодарит компания Google.

Где доступен этот дудл

Напомним, что 6 апреля Google запустила выпуск серии дудлов, которыми говорят спасибо тем людям, которые противодействуют распространению вируса.

"Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы узнать и почтить многих из них на передовой" - говорится в сообщении компании.

Google Doodles: Спасибо, помощники в борьбе с коронавирусом:

В течение следующих двух недель Doodles будут благодарить и других важных работников, которые имеют отношение к борьбе с пандемией, в том числе работников здравоохранения, служб скорой помощи и многих людей, поддерживающих такие услуги, как санитария, питание, общественный транспорт, школы и многое другое.