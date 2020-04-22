Устройство 2 в 1: Xiaomi выпустила новый робот-пылесос

Новости технологии:Компания Xiaomi не прекращает удивлять интересными разработками.

Китайский производитель показал новый робот-пылесос Mi Robot Vacuum-Mop P. Интересно, что это устройство 2 в 1, ведь совмещает функции уборки пыли и мытья пола.

Как передает fonearena.com, устройство представили на фирменной платформе для совместного финансирования.

Чем интересен продукт

Mi Robot Vacuum-Mop P получил интеллектуальное картографирование и планирование маршрута. Также пылесос снабжен функциями автоматической подзарядки и интеллектуального управления с помощью приложений для смартфона.

Инженеры оснастили устройство 12 специальными датчики: 10 из них обеспечивают предотвращение падения устройства с лестницы, столкновения со стенами, препятствиями (мебелью) и др.

Также эти датчики нужны для поиска пути к станции и прекращения работы, если робот заблокирован или застрял. Mi Robot также может определить и предупредить установленный мусорный ящик, емкость для воды и другие компоненты.

Mi Robot Vacuum-Mop P может работать на 3 режимах:

вакуумная очистка,

мытье полов,

режим всасывания и очистки.

Устройство оснастили аккумулятором емкостью 3200 мАч. Это обеспечивает работу до 130 минут непрерывной работы.

Пылесосом можно управлять удаленно – для этого нужно установить специальное приложение Mi Home на смартфоне. Также он поддерживает управление голосом через ассистентов Google Assistant и Amazon Alexa.

Цена

На краудфандинге устройство стоит 17 990 индийских рупий (по нынешнему курсу это около 6 300 гривен). На территории Индии он поступит в продажу 15 сентября. О международном рынке информации пока нет.