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Viber анонсировал новую функцию
Viber анонсировал новую функцию

Viber анонсировал новую функцию

Viber анонсировал новую функцию
18:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Вскоре в обычных чатах появятся сообщения, которые исчезают.

Популярный мессенджер Viber повышает конфиденциальность сообщений пользователей. 

Как рассказали 24 каналу в пресс-службе Viber, пользователи приложения получат важный инструмент контроля над своими данными.

Как работает услуга

Функция сообщений, которые исчезают, пока доступна только в секретных чатах, но вскоре она появится и в обычных. Поэтому любой пользователь Viber сможет установить таймер для отправленного текста, фото, видео или иного типа файла на несколько секунд, минут, часов или даже дней.

Автоматический отсчет времени до ликвидации контента запустится после того, как получатель увидит сообщение.

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Как создать сообщение

  • Нажать на отметку часов в нижней части чата и выбрать период исчезновения для сообщения;

  • Напечатать текст и отправить сообщение адресату.

  • Скрытые и секретные чаты Viber запустил в 2017 году.

"Мы сделаем сообщения, которые исчезают, доступными для обычных чатов с двумя участниками. Мы убедились, что такой метод обеспечения конфиденциальности, стоит добавить и в обычные чаты", – сказал операционный директор Rakuten Viber Офир Эял.

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Технологии, Viber, Техно, Мессенджер Viber, Новая функция Viber.
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