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Противодействие вмешательствам в выборы: Facebook вводит новую функцию

Противодействие вмешательствам в выборы: Facebook вводит новую функцию
04:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости технологии:Facebook будет указывать страну происхождения для постов, связанных с выборами.

Facebook объявил, что начнет указывать страну происхождения для некоторых сообщений, связанных с выборами, в попытке борьбы с политической дезинформацией.

"Эти изменения - часть наших более широких усилий по защите выборов и увеличению прозрачности Facebook and Instagram, предпринимаемые для того, чтобы люди могли принимать более обоснованные решения относительно постов, которые они читают, которым доверяют и которыми делятся", - написали в своем блоге менеджеры по продуктам Анита Джозеф и Джорджина Шиди-Коллиер.

Таким образом, учетная запись на любой платформе, ориентированная на американских избирателей, но находящаяся, например, в Бразилии, будет включать ярлык "базируется в Бразилии".

Facebook будет "воспитывать" пользователей, которые лайкают фейки о коронавирусе

Для того, чтобы получить дополнительную информацию о записи, пользователю будет достаточно провести пальцем вверх.

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Выборы, Facebook, Дезинформация, Кибербезопасность, Фейки.
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