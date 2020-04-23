Blizzard готов добавить поддержку геймпадов для World of Warcraft

Новости технологии:Blizzard планирует добавить в World of Warcraft: Shadowlands поддержку геймпадов, но не полностью.

Впервые о внедрении альтернативного способа управления заговорил программист Мартин Бенджаминс, который нашел соответствующие строчки в коде обновления WoW. Теперь же информацию подтвердил и менеджер по работе с общественностью Blizzard Рэнди "Kaivax" Джордан.

Все же вряд ли у игроков World of Warcraft: Shadowlands получится поиграть "как на консоли". Рэнди отметил, что внедрение поддержки геймпадов связано с желанием Blizzard улучшить доступность игры. Некоторые геймеры по разным причинам не могут использовать клавиатуру и мышь, и здесь на помощь приходят альтернативные методы.

"Мы всегда хотели сделать WoW более доступной, если это возможно, поэтому в Shadowlands мы пытаемся добавить небольшую поддержку для привязки клавиш, камеры и управления персонажем на контроллерах, вроде Xbox Adaptive Controller".

Напомним, что Xbox Adaptive Controller - контроллер, разработанный Microsoft для геймеров с нарушением двигательных функций. Сам геймпад представляет собой панель с кнопками, к которой также можно подключить дополнительные клавиши или джойстики. Так, пользователь может настроить управление под себя, используя желаемую периферию.