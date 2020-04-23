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Blizzard готов добавить поддержку геймпадов для World of Warcraft
Blizzard готов добавить поддержку геймпадов для World of Warcraft

Blizzard готов добавить поддержку геймпадов для World of Warcraft

Blizzard готов добавить поддержку геймпадов для World of Warcraft
20:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Blizzard планирует добавить в World of Warcraft: Shadowlands поддержку геймпадов, но не полностью.

Впервые о внедрении альтернативного способа управления заговорил программист Мартин Бенджаминс, который нашел соответствующие строчки в коде обновления WoW. Теперь же информацию подтвердил и менеджер по работе с общественностью Blizzard Рэнди "Kaivax" Джордан.

Все же вряд ли у игроков World of Warcraft: Shadowlands получится поиграть "как на консоли". Рэнди отметил, что внедрение поддержки геймпадов связано с желанием Blizzard улучшить доступность игры. Некоторые геймеры по разным причинам не могут использовать клавиатуру и мышь, и здесь на помощь приходят альтернативные методы.

"Мы всегда хотели сделать WoW более доступной, если это возможно, поэтому в Shadowlands мы пытаемся добавить небольшую поддержку для привязки клавиш, камеры и управления персонажем на контроллерах, вроде Xbox Adaptive Controller".

По мотивам сериала "Острые козырьки" выйдет игра (Видео)

Напомним, что Xbox Adaptive Controller - контроллер, разработанный Microsoft для геймеров с нарушением двигательных функций. Сам геймпад представляет собой панель с кнопками, к которой также можно подключить дополнительные клавиши или джойстики. Так, пользователь может настроить управление под себя, используя желаемую периферию.

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Все по теме:

World of Warcraft, Blizzard, Wow, World of Warcraft: Shadowlands, Мартин Бенджаминс, Xbox Adaptive Controller.
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