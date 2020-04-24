Шаг к более быстрому интернету: в США открыли новый диапазон для Wi-Fi

Новости технологии:Wi-Fi заработает в новом диапазоне - 6 ГГц. Сигнал будет быстрее и без помех.

Официально открыт новый диапазон частот для Wi-Fi — 6 ГГц. Решение приняла Федеральная комиссия по связи США. Это означает, что уже через несколько месяцев пользователи смогут получить еще более быстрый беспроводной интернет и больше свободных каналов для домашних роутеров, об этом пишет The Verge.

Эксперты отмечают, что открытие нового диапазона частот для Wi-Fi сделает соединения более надежными. Это важно, как в условиях пандемии, так и для реализации бизнес-решений, построенных на устройствах нового поколения. Современные маршрутизаторы работают в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Однако ввиду большого количества домашних и промышленных устройств, очень часто сигналы перекрывают друга, вызывая искажения и потерю сигнала.

По сути, решение Федеральной комиссии по связи стало самой крупной сделкой начиная с 1989 года, когда для Wi-Fi прежнего поколения "расчистили" частотные диапазоны. Новый спектр в четыре раза превышает объем пространства, уже доступного для маршрутизаторов и других устройств, поэтому он даст гораздо большую пропускную способность и, как следствие, намного меньше помех

Ожидается, что устройства начнут поддерживать Wi-Fi 6 ГГц к концу 2020 года, поэтому его внедрение уже не за горами. На новых устройствах появится специальная маркировка — Wi-Fi 6E.

Wi-Fi на 6 ГГц будет использовать не только новую серию радиоволн, а также свободную, полосу пропускания. Это позволит снизить количество перекрывающих друг друга сигналов. В новом диапазоне достаточно места для одновременной трансляции до семи потоков Wi-Fi с максимальной пропускной способностью.

Стоит отметить, что технически Wi-Fi 6 ГГц имеет ту же теоретическую максимальную скорость, что и Wi-Fi 5 ГГц — 9,6 Гбит/с.