Монитор уже встроен: Xiaomi представила складной электрический велосипед

Новости технологии:Xiaomi выпустит складной электровелосипед HIMO Z16 с LCD-дисплеем.

На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin проходит сбор денег на складной электрический велосипед HIMO Z16.

Велосипед оснащён встроенным съёмным литиевым аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч. По словам производителя полного заряда хватит, чтобы проехать 80 километров. Корпус HIMO Z16 состоит из трёх частей: центральная, педали и руль. Их можно сложить и сделать велосипед более компактным, что позволит перевозить его, например, в багажнике машины. Он весит 22,5 кг и может выдержать вес до 100 кг. У велосипеда есть 3 скоростных режима, а максимальная скорость составляет 25 км/ч.

HIMO Z16 имеет LCD-дисплей с защитой от пыли и воды IPX7. Он отображает всю необходимую информацию: скорость, мощность, пробег, уровень заряда и возможные поломки. Также у велосипеда есть двойная дисковая тормозная система и износостойкие шины.

Во время краудфандинга электровелосипед HIMO Z16 стоит $352. На выбор есть 3 расцветки: белая, жёлтая и голубая.