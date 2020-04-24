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YouTube добавил поддержку режима Flex для Galaxy Z Flip

YouTube добавил поддержку режима Flex для Galaxy Z Flip
05:57 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:В YouTube появилась поддержка режима складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip.

Владельцы Samsung Galaxy Z Flip теперь смогут смотреть видео в YouTube, не держа телефон в руках — Google выпустила обновление YouTube для Android, которое поддерживает режим Flex складного смартфона.

Для того, чтобы активировать режим, достаточно просто согнуть смартфон. После этого видео автоматически переместится в верхнюю половину экрана, а описание и комментарии — в нижнюю, так, чтобы они не мешали просмотру.

Квадратные и вертикальные видео будут заполнять большую часть экрана.

 

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Минус этого обновления в том, что горизонтальные ролики будут маленькими. Также остаётся мало места для одновременного отображения текста и клавиатуры, а это может многим показаться неудобным. Но для тех, кто не хочет держать телефон в руках, это будет полезно.

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Все по теме:

Samsung, YouTube, Смартфоны, Galaxy Z Flip.
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