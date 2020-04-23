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Motorola бросает вызов Samsung Galaxy S20 и OnePlus 8 Pro: чем удивят новые флагманы (Видео)

Motorola бросает вызов Samsung Galaxy S20 и OnePlus 8 Pro: чем удивят новые флагманы (Видео)
04:16 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Motorola вышла в премиум сегмент с новыми флагманами Edge и Edge Plus.

Motorola представила два новых флагманских смартфона — это Motorola Edge и Edge Plus. С ними компания поборется за место под солнцем в премиум сегменте рынка, где она не конкурировала с 2016 года.

И шансы на успех кажутся довольно высокими: топовый Edge Plus обладает интересным дизайном и полностью соответствует уровню современных флагманов, базовый Edge отстаёт лишь ненамного. Но обо всём по-порядку.

Внешний вид: 

Первым весомым аргументом Motorola Edge Plus стал 6,7-дюймовый FHD+ OLED-дисплей, огибающий смартфон по краям корпуса — похоже на дисплей "водопад" в гаджетах Oppo и Vivo. Его частота обновления составляет 90 Гц. (у Edge Plus он ещё и 10-битный), а соотношение сторон — 21:9, что делает устройство довольно высоким. Примечательно, что фишка с углом дисплея имеет не только эстетическую, но и практическую роль. Motorola обещает внедрить программные функции, которые будут использовать новое свободное пространство. Там будут подсвечиваться непрочитанные уведомления, отображаться заряд смартфона и многое другое, вплоть до новых "хоткеев" в играх.

Из других элементов дизайна есть только вырез "точка" для фронтальной камеры и вертикальный модуль для основной камеры на тыльной стороне корпуса. Как уже говорилось, в отличии от некоторых других флагманов, Motorola не стала сильно ограничивать базовую модель. Различия кроются в некоторых технических характеристиках, к которым мы и переходим.

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Что внутри:

Основой Motorola Edge Plus послужил процессор Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ типа DDR5 и 256 ГБ встроенной памяти, без возможности расширения. Питание обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч. c поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки, 15-ваттной беспроводной и обратной зарядки, на случай, если рядом не окажется павербанка. Также смартфон оснастили Sub-6Гц. 5G процессором mmWave.

Аппаратной основой базового Motorola Edge стала связка Snapdragon 765, 4 ГБ ОЗУ типа DDR4 и 128 ГБ памяти, но с возможностью расширения. Аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. поддерживает только 18-ваттную быструю зарядку.

Звуку тоже было уделено немалое внимание: тут и 3.5 мм. разъём для наушников, и, как сообщает сам производитель — "самые мощные стереодинамики" компании Waves у Edge Plus. Оба смартфона, кстати, имеют водоотталкивающий дизайн и протестированы по стандарту IP68, однако стоит учесть, что официальную сертификацию они не прошли.

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Камера: 

Тут Motorola снова показывает, что её устройства соответствуют всем современным трендам индустрии. Motorola Edge Plus имеет тройной модуль камеры, состоящий из основного 108 Мп сенсора с диафрагмой F 1.8, ультраширокого и макро 16 Мп (F 2.2), а также 8 Мп "телевика" (F 2.2). По умолчанию такая комбинация делает 27-мегапиксельную фотографию. Интересно, что компания решила использовать ультраширокоугольную камеру для макросъёмки, что позволит ей фокусироваться на объектах с очень короткого расстояния. Поддерживается ночной режим.

Обычный Edge, само собой, уступает в плане камеры. Тут всё тот же тройной модуль, но с 64 Мп сенсором в основе. Фронталка у обоих смартфонов имеет разрешение 25 Мп при диафрагме 2.0.

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Стоимость:

К политике продаж есть некоторые вопросы. За Motorola Edge Plus придётся отдать $999 и это нормальная цена для флагмана, однако его можно будет купить только в США и Канаде, что довольно странное решение. Похоже, что компания не хочет лишний раз рисковать. Что касается базового Motorola Edge, то тут неизвестно ничего. Больше о нём нам расскажут летом 2020 года.

Как итог, флагман Motorola предлагает точно не меньше своих конкурентов в лице Samsung Galaxy S20 и OnePlus 8 Pro, превосходя их по эстетичности. Если не всплывут различные технические недостатки, то такой "камбек" можно считать вполне успешным и устройство найдёт своих покупателей.

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Смартфоны, Motorola, Motorola Edge+.
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