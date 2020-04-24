Не впечатлила: специалисты DxOMark добрались до камеры Samsung Galaxy S20 Ultra

Новости технологии:DxOMark протестировали камеру Galaxy S20 Ultra.

Спустя два месяца после анонса смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra, специалисты DxOMark, наконец-то, протестировали камеру флагмана.

За фотовозможности устройству дали 132 балла, а за качество видео — 102 балла. Таким образом Galaxy S20 Ultra разместился на 7 месте в рейтинге лучших камерофонов с итоговой оценкой в 122 балла.

Его опережают Huawei P40 Pro (128), Honor 30 Pro+ (125), OPPO Find X2 Pro (124), Xiaomi Mi 10 Pro (124) и даже прошлогодние Huawei Mate 30 Pro 5G (123) и Honor V30 Pro (122).

Интересно то, что все эти аппараты стоят дешевле 1400 долларов (стартовый ценник Galaxy S20 Ultra).

В целом, камера смартфона снимает неплохо. Специалисты отметили хороший динамический диапазон, невысокий уровень шумов в дневное время, отличную цветопередачу и даже сказали, что у аппарата один из лучших широкоугольных модулей на рынке. Но на ряду с этим в Galaxy S20 Ultra наблюдались проблемы с автофокусом и качеством видео в ночное время.