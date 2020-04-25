"Начинка" новенького iPhone SE поразила пользователей (Фото и видео)

Новости технологии:Китайский блогер разобрал iPhone SE 2020 и был удивлен.

Сегодня компания Apple начала продажи компактного iPhone SE 2020. Один из китайских блогеров, получив новенький смартфон, решил разобраться, что же у него внутри.

И как?

Как оказалось, iPhone SE и iPhone 8 похожи не только внешне, но еще и по «начинке». Более того, некоторые компоненты «восьмерки» отлично подойдут и для iPhone SE 2020, а это очень облегчает ремонт гаджета.

Например, дисплеи смартфонов полностью совместимы. Также блогер поменял материнскую плату, правда, пришлось использовать и аккумулятор старой модели из-за несовместимости разъёма для её подключения.

А вот модули основной камеры, процессоры, оперативная память и модуль Wi-Fi отличаются: iPhone SE унаследовал «начинку» ‌iPhone 11‌.