Xiaomi анонсировала новую умную систему освещения

Новости технологии:На краудфандинговой платформе Xiaomi состоялся анонс умной системы освещения Yeelight Smart Light Set (Mesh version).

Комплект осветительных приборов, управляемых голосом или со смартфона, предназначенный для работы в составе умного дома, а выбрать нужный пакет устройств можно самостоятельно.

В ассортимент системы освещения входят точечные светильники с возможностью регулирования температуры от холодного до теплого фона, что позволяет настроиться на рабочий режим или отдых в соответствии.

Дополняют модельный ряд плафоны с эргономичным дизайном, угол освещения которых составляет 24 градуса, а угол затенения – 32 градуса. Благодаря такой конструкции направленный свет лампы акцентируется на определенном месте, при этом сам прибор остается практически невидимым.

Все элементы управляются с помощью концентратора с модулем Wi-Fi через фирменное мобильное приложение Mijia. Помимо экосистемы Xiaomi, поддерживает и среду умного дома Apple HomeKit. Прямо со смартфона можно не только настроить яркость освещения, но и автоматизировать работу всей системы – например, задать расписание включения всех приборов.

Цена

Комплект Yeelight, который включает: десять точечных светильников, четыре подвесных плафона и одну стандартную умную лампу, обойдется в 56 долларов, при этом производитель предлагает и другие наборы устройств для разных помещений и задач. Стоимость концентратора составляет 37 долларов.