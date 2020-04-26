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Xiaomi анонсировала новую умную систему освещения

Xiaomi анонсировала новую умную систему освещения
07:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:На краудфандинговой платформе Xiaomi состоялся анонс умной системы освещения Yeelight Smart Light Set (Mesh version).

Комплект осветительных приборов, управляемых голосом или со смартфона, предназначенный для работы в составе умного дома, а выбрать нужный пакет устройств можно самостоятельно.

В ассортимент системы освещения входят точечные светильники с возможностью регулирования температуры от холодного до теплого фона, что позволяет настроиться на рабочий режим или отдых в соответствии.

Дополняют модельный ряд плафоны с эргономичным дизайном, угол освещения которых составляет 24 градуса, а угол затенения – 32 градуса. Благодаря такой конструкции направленный свет лампы акцентируется на определенном месте, при этом сам прибор остается практически невидимым.

Все элементы управляются с помощью концентратора с модулем Wi-Fi через фирменное мобильное приложение Mijia. Помимо экосистемы Xiaomi, поддерживает и среду умного дома Apple HomeKit. Прямо со смартфона можно не только настроить яркость освещения, но и автоматизировать работу всей системы – например, задать расписание включения всех приборов.

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Цена

Комплект Yeelight, который включает: десять точечных светильников, четыре подвесных плафона и одну стандартную умную лампу, обойдется в 56 долларов, при этом производитель предлагает и другие наборы устройств для разных помещений и задач. Стоимость концентратора составляет 37 долларов.

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Технологии, Техно, Xiaomi, Yeelight Smart Light Set (.
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