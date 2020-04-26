Презентация Xiaomi 27 апреля: чего ожидать

Новости технологии:Уже завтра, 27 апреля, компания Xiaomi проведет презентацию, на которой представит смартфон Xiaomi Mi 10 Youth Edition и фирменную оболочку MIUI 12.

По словам инсайдера Ишана Агарвала, кроме Mi 10 Youth Edition завтра Xiaomi представит наушники Xiaomi Bluetooth Headset Youth Edition. Информации о них практически нет, но, скорее всего, это будут беспроводные наушники, которые придут на смену старой модели Mi Bluetooth Headset Youth Edition.

Также в этот день анонсируют ноутбук RedmiBook 13 Ryzen Edition. По предварительной информации, он получит процессоры Ryzen 5 и Ryzen 7, 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом до 512 ГБ.

Напомним, RedmiBook 13 дебютировал в декабре, но с процессорами Intel Core 10-го поколения и 8 ГБ оперативной памяти. У ноутбука 13,3-дюймовый экран с разрешением Full HD.

Информации и стоимости новинки пока нет, но она, скорее всего, будет дешевле версии RedmiBook 13 с процессорами Intel.

Напомним, также завтра должны представить специальную версию смарт-часов Xiaomi Watch Color Keith Haring Edition.