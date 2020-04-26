Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пожары в Чернобыльской зоне: пожарные продолжают тушение огня в четырех лесничествах
Пожары в Чернобыльской зоне: пожарные продолжают тушение огня в четырех лесничествах
Covid-19: Ляшко допустил, что процесс выхода из карантина может ускориться
Covid-19: Ляшко допустил, что процесс выхода из карантина может ускориться
Ювентус поздравил украинца с днем рождения
Ювентус поздравил украинца с днем рождения
Закурил в защитной маске: Бен Аффлек позабавил своих фанов (Фото)
Закурил в защитной маске: Бен Аффлек позабавил своих фанов (Фото)

Презентация Xiaomi 27 апреля: чего ожидать

Презентация Xiaomi 27 апреля: чего ожидать
19:52 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Уже завтра, 27 апреля, компания Xiaomi проведет презентацию, на которой представит смартфон Xiaomi Mi 10 Youth Edition и фирменную оболочку MIUI 12.

По словам инсайдера Ишана Агарвала, кроме Mi 10 Youth Edition завтра Xiaomi представит наушники Xiaomi Bluetooth Headset Youth Edition. Информации о них практически нет, но, скорее всего, это будут беспроводные наушники, которые придут на смену старой модели Mi Bluetooth Headset Youth Edition.

Также в этот день анонсируют ноутбук RedmiBook 13 Ryzen Edition. По предварительной информации, он получит процессоры Ryzen 5 и Ryzen 7, 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом до 512 ГБ.

Напомним, RedmiBook 13 дебютировал в декабре, но с процессорами Intel Core 10-го поколения и 8 ГБ оперативной памяти. У ноутбука 13,3-дюймовый экран с разрешением Full HD.

Новый смартфон Meizu получит мощную батарею и быструю зарядку

Информации и стоимости новинки пока нет, но она, скорее всего, будет дешевле версии RedmiBook 13 с процессорами Intel.

Напомним, также завтра должны представить специальную версию смарт-часов Xiaomi Watch Color Keith Haring Edition.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Презентация, Xiaomi, RedmiBook 13 Ryzen Edition, Xiaomi Bluetooth Headset Youth Edition, RedmiBook 13, Xiaomi Watch Color Keith Haring Edition.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основа здорового питания: почему суп должен быть в рационе каждого человека
02 Увольнение Сытника: комитету ВР прислали повестку дня
03 Суркис подал иск против Порошенка и Гонтаревой
04 Антипасха или Красная горка: что нельзя делать в этот день
05 Известный журнал составил список самых лучших фильмов XXI века
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аваков о тушении Чернобыльской зоны: Волна пожаров сбита
Аваков о тушении Чернобыльской зоны: Волна пожаров сбита
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля
Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом
Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом
&quot;МЫ&quot;: певица Джамала отмечает третью годовщину свадьбы (Фото)
"МЫ": певица Джамала отмечает третью годовщину свадьбы (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь