Скачать
Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 26 апреля: ситуация с коронавирусом, Зеленский в Чернобыле, отчет ВСК по взрывам в Балаклее
Итоги дня 26 апреля: ситуация с коронавирусом, Зеленский в Чернобыле, отчет ВСК по взрывам в Балаклее
Количество зараженных коронавирусом людей в мире приближается к 3 миллионам
Количество зараженных коронавирусом людей в мире приближается к 3 миллионам
Вечеринка во время карантина: Эвертон оштрафует Кина
Вечеринка во время карантина: Эвертон оштрафует Кина
Мартын-лисогон: приметы и обряды на 27 апреля
Мартын-лисогон: приметы и обряды на 27 апреля

Оставайтесь и играйте дома: Google выпустил новый doodle

Смотрите фото (3)
Оставайтесь и играйте дома: Google выпустил новый doodle
07:23 Сегодня Телеграф

Новости технологии:Google запустил марафон из самых популярных интерактивных дудлов последних лет для тех, кто скучает на самоизоляции.

Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди и семьи повсюду проводят больше времени дома. В свете этого, Google запускаеn серию Doodle с возвратом, оглядываясь на некоторые из наших популярных интерактивных игр Google Doodle!

Первый дудл из серии был опубликован в 2017 году. В нем пользователь должен прописывать алгоритм ходов для персонажа-кролика. Дудл посвященный 50-летию создания языков программирования для детей.

На второй день пользователи смогут устроить соревнования по крикету с улитками, а на третий — попытаться создать светомузыку. Четвертый дудл научит игре на терменвоксе. Главные герои пятого дудла — садовые гномы.

Шестой день дудл-марафона предложит игру, в которой нужно помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев избавиться от “пожара” во рту с помощью мороженого. Седьмой дудл — это красочное мексиканское бинго, в которое можно сыграть с друзьями по Сети. Восьмая игра — мистические приключения, где нужно побеждать призраков с помощью рисунков. Предпоследний дудл посвящен зарождению хип-хопа и предлагает попробовать себя в роли диджея, а завершается подборка игрой Pac-Man.

Оставайтесь и играйте дома с сегодняшним показом:

"Наша игра Doodle 2017 года, посвященная 50-летию детского кодирования!"

Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google выпустил новый doodle

Где доступен этот дудл

 

Дудлы будут появляться на главной странице поисковика в течение 10 дней, начиная с 27 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Google, Технологии, Коронавирус, Google Doodle, Doodle, Техно, Covid-19, Самоізоляція, Оставайтесь дома, Интерактивные дудлы Google, Дудлы Google, Популярные интерактивные дудлы Google, Игры Google Doodle.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного (Фото и видео)
02 Как барельефы: в Египте обнаружена пещера с необычными наскальными рисунками
03 Саакашвили о назначении на пост вице-премьера: Я считаю, что голоса соберутся
04 Главу Государственной налоговой службы могут назначить без конкурса
05 Украинская супермодель заявила об избиениях и угрозах своего супруга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Италия начнет поэтапное ослабление ограничений
Италия начнет поэтапное ослабление ограничений
На Донбассе боевики 11 раз открывали огонь
На Донбассе боевики 11 раз открывали огонь
В КНДР назвали причину отсутствия Ким Чен Ына
В КНДР назвали причину отсутствия Ким Чен Ына
Оставайтесь и играйте дома: Google выпустил новый doodle
Оставайтесь и играйте дома: Google выпустил новый doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь