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COVID-2019 (Коронавирус)
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Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google выпустил новый doodle

Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google выпустил новый doodle
08:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости технологии:Google выпустил новый doodle, в котором поблагодарил тех, кто работает во время пандемии COVID-19.

Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо.

На фоне пандемии коронавируса Google с начала апреля опубликовал 12 doodles, в которых ежедневно высказывал благодарность тем людям, которые находятся на "передовой" и в зоне риска поражения во время борьбы с COVID-19.

Первая буква в логотипе компании в сегодняшнем doodle поочередно посылает сердце работникам разных служб, которые продолжают во время пандемии.

"Сегодня мы хотели бы сказать: Всем помощникам коронавируса, спасибо." - говорится в сообщении компании.

Новый дудл Google призывает людей оставаться дома в период карантина

Напомним, что 6 апреля Google запустила выпуск серии дудлов, которыми говорят спасибо тем людям, которые противодействуют распространению вируса.

Google Doodles: Спасибо, помощники в борьбе с коронавирусом:

Болезнь, вызванная коронавирусной ‎инфекцией COVID-2019, – это инфекционное ‎заболевание, вызванное новым, ранее ‎неизвестным коронавирусом. ‎

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Google, Технологии, Коронавирус, Google Doodle, Doodle, Техно, Covid-19.
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