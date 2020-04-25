Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google выпустил новый doodle

Новости технологии:Google выпустил новый doodle, в котором поблагодарил тех, кто работает во время пандемии COVID-19.

Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо.

На фоне пандемии коронавируса Google с начала апреля опубликовал 12 doodles, в которых ежедневно высказывал благодарность тем людям, которые находятся на "передовой" и в зоне риска поражения во время борьбы с COVID-19.

Первая буква в логотипе компании в сегодняшнем doodle поочередно посылает сердце работникам разных служб, которые продолжают во время пандемии.

"Сегодня мы хотели бы сказать: Всем помощникам коронавируса, спасибо." - говорится в сообщении компании.

Напомним, что 6 апреля Google запустила выпуск серии дудлов, которыми говорят спасибо тем людям, которые противодействуют распространению вируса.

Google Doodles: Спасибо, помощники в борьбе с коронавирусом:

Болезнь, вызванная коронавирусной ‎инфекцией COVID-2019, – это инфекционное ‎заболевание, вызванное новым, ранее ‎неизвестным коронавирусом. ‎