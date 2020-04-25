Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google выпустил новый doodle

Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо.
На фоне пандемии коронавируса Google с начала апреля опубликовал 12 doodles, в которых ежедневно высказывал благодарность тем людям, которые находятся на "передовой" и в зоне риска поражения во время борьбы с COVID-19.
Первая буква в логотипе компании в сегодняшнем doodle поочередно посылает сердце работникам разных служб, которые продолжают во время пандемии.
"Сегодня мы хотели бы сказать: Всем помощникам коронавируса, спасибо." - говорится в сообщении компании.
Напомним, что 6 апреля Google запустила выпуск серии дудлов, которыми говорят спасибо тем людям, которые противодействуют распространению вируса.
Google Doodles: Спасибо, помощники в борьбе с коронавирусом:
6 апреля : работники здравоохранения и исследователи в научном сообществе
7 апреля : врачи, медсестры и медицинские работники
8 апреля : сотрудники аварийных служб
9 апреля : следственные и санитарные работники
10 апреля: работники сельского хозяйства
13 апреля: борьба с короновирусной болезнью
14 апреля: работникам общественного транспорта
15 апреля: работникам служб доставки, упаковщиков и курьерам
16 апреля: работникам из сферы общественного питания
Болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией COVID-2019, – это инфекционное заболевание, вызванное новым, ранее неизвестным коронавирусом.