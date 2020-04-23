Новый дудл Google призывает людей оставаться дома в период карантина

Новости технологии:Google подготовил очередной дудл, которым призвал всех соблюдать карантин и остаться дома, ведь сейчас это именно то, что нужно для борьбы с COVID-19.

Как и ранее новый дудл можно найти на главной странице поисковика Google.

На сегодняшнем тематическом рисунке от "Гугл" все 6 букв в слове представлены в образе домиков. Это с целью того, что бы все люди оставались дома во время пандемии коронавируса.

При нажатии на изображение пользователь попадает на информационную страницу где собрана актуальная информация о распространении коронавируса и карта распространения болезни. Информация выводится с учетом расположения, пользователь будет видеть данные актуальные для страны, в которой он находится.

Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо.

Напомним, что 6 апреля Google запустила выпуск серии дудлов, которыми говорят спасибо тем людям, которые противодействуют распространению вируса.

Карта распространения коронавируса (COVID-19)

Google Doodles: Спасибо, помощники в борьбе с коронавирусом:

Болезнь, вызванная коронавирусной ‎инфекцией COVID-2019, – это инфекционное ‎заболевание, вызванное новым, ранее ‎неизвестным коронавирусом. ‎

У большинства заболевших COVID-19 ‎наблюдаются легкие или умеренные ‎симптомы, выздоровление происходит без ‎специфического лечения. ‎