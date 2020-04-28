Задействуют мозговые волны: в Microsoft придумали новый способ майнинга криптовалюты

Новости технологии:Microsoft зарегистрировала патент на использование мозговых волн для майнинга. При этом пользователь может делать это даже бессознательно.

В новой патентной заявке Microsoft описан способ использования функций организма, например, мозговой активности, для добычи криптовалюты. Исследователи хотят делать это автоматически.

"Мозговые волны, излучаемые пользователями при выполнения задач — например, просмотре рекламы или использование определенных интернет-сервисов, можно использовать в процессе добычи", — говорится в патенте.

К примеру, отслеживая мозговые волны, когда пользователь смотрит рекламу, Microsoft будет использовать данные для "доказательства работы". Это будет служить валидацией транзакций криптовалют.

Исследователи отмечают, что вместо объемной вычислительной работы, которая нужна для некоторых систем криптовалют, данные, сгенерированные на основе активности тела пользователя, могут быть подтверждением выполнения задач в блокчейне. При этом пользователь сможет решать сложные для вычисления задачи бессознательно.

Эксперты отмечают, что судьбу этого патента только предстоит узнать. Крупные технологические компании преимущественно используют патенты как средство защиты от будущих нарушений авторских прав, а не для быстрого превращения их в продукты. Возможно, эта идея никогда не будет реализована.