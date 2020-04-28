Новости технологии:Такая инициатива оказалась очень эффективной – ограничения снизили распространение "вирусных" сообщений на 70%.

В начале апреля популярный мессенджер WhatsApp ввел ограничения по пересылке сообщений. Перенаправить сообщение можно лишь в один чат за раз.

Об этом заявил глава министерства информационных технологий Индии, сообщает Business Standard. Как известно, ранее пользователи могли пересылать сообщения в 5 чатов одновременно.

Для чего ограничения

Таким образом мессенджер решил бороться с распространением фейков, связанных с пандемией коронавируса. Ранее WhatsApp появилось много сообщений с дезинформацией о COVID-19.

"Мы отметили значительный рост количества отправленных сообщений, которые, как сообщили нам пользователи, могут шокировать или распространять дезинформацию", – говорят в WhatsApp.

При этом ограничивать пересылку обычных сообщений в компании не планируют. Говорят, в условиях жесткого карантина миллиарды людей по всему миру все чаще полагаются на WhatsApp, чтобы поддерживать контакты с родными и близкими.

WhatsApp уже прибегал к ограничениям

В 2019 году WhatsApp ограничил одновременную пересылку сообщений более чем пяти контактам. Тогда в компании это объяснили желанием поддерживать образ WhatsApp как мессенджера для личного общения.

Тогда же компания начала обозначать специальным символом сообщения, пересылаемые от одного контакта другим больше пяти раз.