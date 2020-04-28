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Дешево и эффективно: создан новый метод 3D-печати сложных деталей

Дешево и эффективно: создан новый метод 3D-печати сложных деталей
21:56 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:В частности, метод позволяет ускорить и снизить затраты на создание легких рамок для самолетов и биомедицинских стентов.

Обычные распылители и кисти 3D-принтеров не могут пропечатать структуры в углах сложных деталей. В новой работе ученые нашли решение этой проблемы: созданная ими технология позволяет создавать мелкие брызги капель путем приложения напряжения к жидкости, протекающей через сопло. Эти контролируемые брыгзи могут попадать в самые труднодоступные части деталей.

Метод, называемый электрораспылением, до сих пор использовался только при создании покрытий для микророботов, которые доставляют лекарства внутри организма человека, а также для формирования поглощающих свет слоев солнечных батарей.

Исследователи создали дополнительную систему деталей для 3D-принтера, которые позволяют использовать этот метод для печати.

"Наша техника — более эффективный способ нанесения покрытия не только на обычные объекты, но даже на мягких гидрогелевых роботов, а наши покрытия достаточно прочны, чтобы выдержать полное погружение в воду и многократное набухание от влажности" - Джонатан Зингер, ведущий автор исследования.

Напечатанные сосуды: открыт новый материал для 3D-печати

В будущем исследователи намерены адаптировать метод для создания поверхностей, которые могут изменять свои свойства или запускать химические реакции, которые могут воспринимать изменения окружающей среды и сообщать о них бортовой электронике.

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Технологии, 3D, 3D печать, Техно.
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