СМИ: фирменные магазины Apple возобновят работу в мае

Новости технологии:Apple начнёт открывать свои фирменные магазины в мае.

Вице-президент Apple по розничной торговле и персоналу Дейдре О'Брайен сообщила сотрудникам, что многие фирменные магазины компании по всему миру возобновят свою работу в мае.

По данным издания Bloomberg, О'Брайен рассказала об этом в еженедельном видеообращении к сотрудникам Apple.

Представители компании пока не уточняют, какие магазины и в каких странах откроются в мае.

Ранее Apple закрыла все свои фирменные магазины по всему миру с 14 марта из-за пандемии COVID-19. Несмотря на это, многие сотрудники сейчас работают из дома.