Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинний дудл-марафон

Новости технологии:Начиная с 27 апреля, самые популярные дудлы последних лет будут появляться на главной странице в течение 10 дней.

Google запустил марафон – 10 самых популярных за прошедшие годы игровых интерактивных дудлов порадуют тех, кто скучает на самоизоляции.

Интерактивные дудлы будут появляться на главной странице поисковика в течение 10 дней, начиная с 27 апреля.

Первый дудл уже доступен. В нем необходимо прописывать алгоритм ходов для кролика, который собирает морковку.

Оставайтесь и играйте дома с сегодняшним показом:

"Наша игра Doodle 2017 года в честь Оскара Фишингера!"

Изначально он был опубликован в 2017 году и посвящался 50-летию создания языков программирования для детей.

28 апреля пользователи смогут устроить соревнования по крикету с улитками.

29 апреля — можно будет попробовать создавать светомузыку.

30 апреля – можно научиться игре на особом музыкальном инструменте — терменвоксе.

1 мая — игра, где главными героями будут садовые гномы.

2 мая —игра, в которой нужно помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев избавиться от огня во рту с помощью мороженого.

3 мая — мексиканское бинго, в которое можно сыграть с друзьями по сети.

4 мая — игра, где нужно побеждать призраков с помощью рисунков.

5 мая — игра посвящена зарождению хип-хопа и предлагает попробовать себя в роли диджея.

6 мая — классическая игра Pac-Man.

Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди и семьи повсюду проводят больше времени дома. В свете этого, мы запускаем серию Doodle с возвратом, оглядываясь на некоторые из наших популярных интерактивных игр Google Doodle!