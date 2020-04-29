Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 28 апреля: Рынок земли, COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине
Итоги дня 28 апреля: Рынок земли, COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине
Коронавирус в Канаде: число инфицированных превысило 50 тысяч
Коронавирус в Канаде: число инфицированных превысило 50 тысяч
Шахматы: Карлсен переиграл Непомнящего
Шахматы: Карлсен переиграл Непомнящего
Ирина рассадница: приметы и обряды на 29 апреля
Ирина рассадница: приметы и обряды на 29 апреля

Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинний дудл-марафон

Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинний дудл-марафон
07:30 Сегодня Телеграф

Новости технологии:Начиная с 27 апреля, самые популярные дудлы последних лет будут появляться на главной странице в течение 10 дней.

Google запустил марафон – 10 самых популярных за прошедшие годы игровых интерактивных дудлов порадуют тех, кто скучает на самоизоляции.

Интерактивные дудлы будут появляться на главной странице поисковика в течение 10 дней, начиная с 27 апреля.

Первый дудл уже доступен. В нем необходимо прописывать алгоритм ходов для кролика, который собирает морковку.

Оставайтесь и играйте дома с сегодняшним показом:

"Наша игра Doodle 2017 года в честь Оскара Фишингера!"

Изначально он был опубликован в 2017 году и посвящался 50-летию создания языков программирования для детей.

28 апреля пользователи смогут устроить соревнования по крикету с улитками.

29 апреля — можно будет попробовать создавать светомузыку.

30 апреля – можно научиться игре на особом музыкальном инструменте — терменвоксе.

1 мая — игра, где главными героями будут садовые гномы.

2 мая —игра, в которой нужно помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев избавиться от огня во рту с помощью мороженого.

Оставайтесь и играйте дома: Google выпустил новый doodle

3 мая — мексиканское бинго, в которое можно сыграть с друзьями по сети.

4 мая — игра, где нужно побеждать призраков с помощью рисунков.

5 мая — игра посвящена зарождению хип-хопа и предлагает попробовать себя в роли диджея.

6 мая — классическая игра Pac-Man.

Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди и семьи повсюду проводят больше времени дома. В свете этого, мы запускаем серию Doodle с возвратом, оглядываясь на некоторые из наших популярных интерактивных игр Google Doodle!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Google, Технологии, Коронавирус, Google Doodle, Doodle, Техно, Covid-19, Самоізоляція, Оставайтесь дома, Интерактивные дудлы Google, Дудлы Google, Популярные интерактивные дудлы Google, Игры Google Doodle.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
02 Премьер-министр: постепенный выход из карантина позволит контролировать распространение COVID-19
03 СМИ: Саакашвили предложили войти в Нацсовет реформ
04 Следующее заседание ТКГ: в ОБСЕ озвучили дату
05 Сколько пенсионеров получат повышенные пенсии в мае
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рябошапка о передаче в суд дела Гандзюк: Это слив производства
Рябошапка о передаче в суд дела Гандзюк: Это слив производства
Пандемия: почти миллион людей в мире победили коронавирус
Пандемия: почти миллион людей в мире победили коронавирус
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинний дудл-марафон
Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинний дудл-марафон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь