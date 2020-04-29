Lenovo представила беспроводную клавиатуру ThinkPad

Новости технологии:Компания презентовала беспроводную клавиатуру ThinkPad TrackPoint II, совместимую как с портативными, так и стационарными ПК.

Ноутбуки Lenovo ThinkPad известны своей фирменной клавиатурой с интегрированным трекпойнтом, способным значительно облегчить управление компьютером при отсутствии мышки. Теперь воспользоваться такой возможностью могут и владельцы десктопов.

Клавиатура подключается к компьютеру через Bluetooth или с помощью USB-ресивера, сообщает Mspoweruser.

Особенности клавиатуры

Клавиатура поддерживает технологию Microsoft Swift Pair, поэтому возможно одновременное сочетание сразу с двумя разными устройствами. 84-клавишный аксессуар имеет ресурс в 10 миллионов нажатий и совместим как с Windows 7/10, так и с Android.

Lenovo представила беспроводную клавиатуру с фирменным джойстиком TrackPoint по середине. Для фанатов устройств линейки ThinkPad должно зайти отлично pic.twitter.com/VlUFeqCCED — Космофон (@Cosmofon_space) April 29, 2020

По заявлению производителя, полный заряд аккумулятора ThinkPad TrackPoint II обеспечит до 2 месяцев автономной работы, а 15 минут зарядки через порт USB-C хватит на неделю. Предусмотрена и поддержка ввода текста для пользователей с нарушениями зрения за счет специальной разметки на клавишах.

Габариты новинки составляют 306х164х14 мм, вес – 490 граммов.

Видео отлично демонстрирует внешний вид клавиатуры:

Цена

Аксессуар уже поступил в продажу в США по цене 99,99 долларов. О доступности ThinkPad TrackPoint II в других регионах будет объявлен позже.