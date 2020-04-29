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Для всех и абсолютно бесплатно: Google открывает доступ к сервису Meet

Для всех и абсолютно бесплатно: Google открывает доступ к сервису Meet
20:22 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:Компания Google откроет бесплатный доступ к сервису видеоконференций Meet для всех пользователей.

Любой пользователь сможет бесплатно подключаться к сервису видеоконференций Google Meet с мая 2020 года. Для подключения нужен просто аккаунт Gmail.

Раньше доступ к Google Meet имели только владельцы бизнес- или образовательных аккаунтов Google, за которые приходилось платить. Сейчас у Google Meet около 100 млн пользователей, однако их активность неизвестна.

Для регистрация необходима электронная почта Gmail. В итоге будут открыты следующие возможности:

  • видеоконференции длительностью до 60 минут (после 30 сентября)

  • до 100 участников видеоконференции одновременно

  • доступ к экрану

  • редактирование в режиме реального времени

  • макеты окон в зависимости от ваших предпочтений, в том числе режим мозаики.

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Google Meet будет конкурировать с сервисами Zoom и Skype, где пользователи могут практически бесплатно проводить видеоконференции, что особенно актуально в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Эксперты отмечают, что Google Meet может стать лидером на этой рынке в ближайшее время благодаря развитой инфраструктуре Google.

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Google, Технологии, Видеоконференция, Сервис, Доступ, Техно, Google Meet.
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