Для всех и абсолютно бесплатно: Google открывает доступ к сервису Meet

Любой пользователь сможет бесплатно подключаться к сервису видеоконференций Google Meet с мая 2020 года. Для подключения нужен просто аккаунт Gmail.
Раньше доступ к Google Meet имели только владельцы бизнес- или образовательных аккаунтов Google, за которые приходилось платить. Сейчас у Google Meet около 100 млн пользователей, однако их активность неизвестна.
Для регистрация необходима электронная почта Gmail. В итоге будут открыты следующие возможности:
видеоконференции длительностью до 60 минут (после 30 сентября)
до 100 участников видеоконференции одновременно
доступ к экрану
редактирование в режиме реального времени
макеты окон в зависимости от ваших предпочтений, в том числе режим мозаики.
Google Meet будет конкурировать с сервисами Zoom и Skype, где пользователи могут практически бесплатно проводить видеоконференции, что особенно актуально в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Эксперты отмечают, что Google Meet может стать лидером на этой рынке в ближайшее время благодаря развитой инфраструктуре Google.