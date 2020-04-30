На Mate X не похож: Huawei запатентовала новый дизайн для будущего складного смартфона

Новости технологии:Huawei работает над новым складным смартфоном с камерой-перископом.

У Huawei уже есть два складных смартфона — Mate X и Mate Xs, а теперь компания готовит еще одну модель.

Huawei запатентовала новый складной смартфон, рассказав об особенностях его дизайна. В отличие от предшественников, новый Mate X будет больше похож на Samsung Galaxy Fold: устройство по-прежнему сделано в форме книжки, но уже экраном внутрь.

Однако часть гибкого дисплея переходит на внешнюю сторону, поэтому смартфоном будет удобно пользоваться даже в сложенном состоянии.

Фронтальной камеры здесь нет, только основная. И судя по квадратному датчику, в ее составе будет перископный объектив. Всего камера состоит из четырех модулей.

Не стоит забывать о том, что пока это всего лишь патент, и нет вероятности в том, что такой смартфон все-таки выйдет на коммерческий рынок.