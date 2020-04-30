Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 29 апреля: Новая украинская школа, COVID-19 и как будут ослаблять карантин в Украине
Итоги дня 29 апреля: Новая украинская школа, COVID-19 и как будут ослаблять карантин в Украине
Грозы и до +23°: апрель завершается дождями и теплом
Грозы и до +23°: апрель завершается дождями и теплом
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Зосима Пчельник: приметы и обряды на 30 апреля
Зосима Пчельник: приметы и обряды на 30 апреля

Популярные интерактивные дудлы Google: вышел новый интерактивный Doodle

Смотрите фото (3)
Популярные интерактивные дудлы Google: вышел новый интерактивный Doodle
08:11 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости технологии:Сегодня, 30 апреля, компания представила новый Doodle, который посвящен Кларе Рокмор.

Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди и семьи повсюду проводят больше времени дома. Google помогает людям "пережить" скуку, представляя популярные игры из прошлого Doodle каждый день.

Сегодняшний Google Doodle - дань уважения госпоже Рокмор, которая не только была самым известным исполнителем инструмента, но и помогла его разработать.

Клара Рокмор играла на необычном инструменте. Ее инструмент - термен не имеет клавиш или струн.Это инструмент, управляемый жестами Она создавала музыку из воздуха.

Сегодняшний дудл является четвертым в серии интерактивных игр Google, второй по счету музыкальным.

После небольшого урока вы можете играть в термен на своем компьютере, создавать свою собственную музыку и делиться ею.

Впервые этот рисунок был показан 9 марта 2016 года по случаю 105-летия со дня рождения Клары Рокмор.

На рисунке также изображена мисс Рокмор, играющая на термене перед большой аудиторией; фигура также играет термен, когда вы играете свои ноты на инструменте.

Напомним, что Google запустил марафон – 10 самых популярных за прошедшие годы игровых интерактивных дудлов порадуют тех, кто скучает на самоизоляции.

Интерактивные дудлы появляются на главной странице поисковика в течение 10 дней, начиная с 27 апреля.

Пользователи уже погли поиграть в такие игры: 

27 апреля - прописывали алгоритм ходов для персонажа-кролика

28 апреля - устраивали соревнования по крикету с улитками.

29 апреля — попробовали создавать светомузыку.

30 апреля – учатся игре на особом музыкальном инструменте — терменвоксе.

Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинный дудл-марафон

Предстоит еще 6 интерактивных рисунков: 

1 мая — игра, где главными героями будут садовые гномы.

2 мая —игра, в которой нужно помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев избавиться от огня во рту с помощью мороженого.

3 мая — мексиканское бинго, в которое можно сыграть с друзьями по сети.

4 мая — игра, где нужно побеждать призраков с помощью рисунков.

5 мая — игра посвящена зарождению хип-хопа и предлагает попробовать себя в роли диджея.

6 мая — классическая игра Pac-Man.

Технический гигант на протяжении многих лет придумал впечатляющее количество игр и мини-игр на своей домашней странице, и все они были сохранены и заархивированы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Google, Технологии, Игры, Коронавирус, Google Doodle, Doodle, Техно, Дудл, Covid-19, Самоізоляція, Оставайтесь дома, Интерактивные дудлы Google, Дудлы Google, Популярные интерактивные дудлы Google, Игры Google Doodle.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
02 Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
03 Порошенко: ФСБ и ГБР считают проход украинских кораблей по украинскому морю - уголовным преступлением
04 Хлеб быстро плесневеет: в чем может быть причина
05 "Зубы, которым просто нет аналогов": обнаружены останки животного с уникальной челюстью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Я могу многое&quot;: Трамп рассматривает варианты, как наказать Китай за пандемию
Трамп рассматривает варианты, как наказать Китай за пандемию
Пандемия: в мире от Covid-19 выздоровели почти миллион человек
В мире от Covid-19 выздоровели почти миллион человек
Сутки на Донбассе: ранен один украинский военный
Сутки на Донбассе: ранен один украинский военный
Популярные интерактивные дудлы Google: вышел новый интерактивный Doodle
Популярные интерактивные дудлы Google: вышел новый интерактивный Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь