Популярные интерактивные дудлы Google: вышел новый интерактивный Doodle

Новости технологии:Сегодня, 30 апреля, компания представила новый Doodle, который посвящен Кларе Рокмор.

Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди и семьи повсюду проводят больше времени дома. Google помогает людям "пережить" скуку, представляя популярные игры из прошлого Doodle каждый день.

Сегодняшний Google Doodle - дань уважения госпоже Рокмор, которая не только была самым известным исполнителем инструмента, но и помогла его разработать.

Клара Рокмор играла на необычном инструменте. Ее инструмент - термен не имеет клавиш или струн.Это инструмент, управляемый жестами Она создавала музыку из воздуха.

Сегодняшний дудл является четвертым в серии интерактивных игр Google, второй по счету музыкальным.

После небольшого урока вы можете играть в термен на своем компьютере, создавать свою собственную музыку и делиться ею.

Впервые этот рисунок был показан 9 марта 2016 года по случаю 105-летия со дня рождения Клары Рокмор.

На рисунке также изображена мисс Рокмор, играющая на термене перед большой аудиторией; фигура также играет термен, когда вы играете свои ноты на инструменте.

Напомним, что Google запустил марафон – 10 самых популярных за прошедшие годы игровых интерактивных дудлов порадуют тех, кто скучает на самоизоляции.

Интерактивные дудлы появляются на главной странице поисковика в течение 10 дней, начиная с 27 апреля.

Пользователи уже погли поиграть в такие игры:

27 апреля - прописывали алгоритм ходов для персонажа-кролика

28 апреля - устраивали соревнования по крикету с улитками.

29 апреля — попробовали создавать светомузыку.

30 апреля – учатся игре на особом музыкальном инструменте — терменвоксе.

Предстоит еще 6 интерактивных рисунков:

1 мая — игра, где главными героями будут садовые гномы.

2 мая —игра, в которой нужно помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев избавиться от огня во рту с помощью мороженого.

3 мая — мексиканское бинго, в которое можно сыграть с друзьями по сети.

4 мая — игра, где нужно побеждать призраков с помощью рисунков.

5 мая — игра посвящена зарождению хип-хопа и предлагает попробовать себя в роли диджея.

6 мая — классическая игра Pac-Man.

Технический гигант на протяжении многих лет придумал впечатляющее количество игр и мини-игр на своей домашней странице, и все они были сохранены и заархивированы.