Дата презентации PlayStation 5: информация от инсайдера

Новости технологии:Sony анонсировала PlayStation 5 еще в октябре, но до сих пор не показала консоль геймерам. По слухам, скоро ожиданию придет конец.

Инсайдер портала Games Beat Джеффри Грабба сообщил, что фанатам PS осталось продержаться до начала лета.

На форуме ResetEra журналист сообщил, что презентация PlayStation 5 пройдет 4 июня. Эта информация совпадает с данными аналитика Niko Partners Даниэля Ахмада, по словам которого, представят новую консоль раньше середины июня. При этом оба инсайдера рассказали о текущих планах Sony – которые вполне могут измениться из-за пандемии COVID-19.

В середине марта компания Sony раскрыла технические характеристики PlayStation 5, а через несколько недель показала новый контроллер – DualSense.

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Новый SSD диск

Представитель Sony заявил на презентации, что консоль получит скоростной NVMe SSD 5,5 Гб/с, который станет едва ли не ключевой особенностью приставки. Представьте только, что приставка сможет загружать объем данных, равный средней игре 2000-х всего за секунду.

Объем SSD диска составит 825 гигабайт. Впрочем, если пользователю этого окажется мало, он всегда сможет докупить дополнительный внешний SSD. По этим показателям консоль превосходит Xbox Series X. Можно ожидать, что будущие игры для PlayStation 5 точно удивят масштабами и графикой.

Компания акцентировала внимание на том, что это позволит полностью избавиться от долгих загрузок в играх. Также это откроет для разработчиков новые возможности при создании игр, что должно вывести левел дизайн на новый уровень качества. Кроме того установление объемных патчей также станет прошлым, ведь они будут моментально интегрироваться в игру после загрузки.

Графический процессор

Кроме ряда информации для разработчиков, которая не интересна широкой общественности, представитель Sony отметил, что PlayStation 5 все же будет иметь полноценную совместимость с предыдущей приставкой Sony. Он отметил, что на старте консоли она будет поддерживать почти все популярные тайтлы PS4. Кроме того, стоит отметить, что процессор будет поддерживать базовые шейдеры и новую технологию рей трейсинг.

Трассировка лучей в компьютерных играх (рей трейсинг) – это решение для создания реалистичного освещения, отражений и теней, что обеспечивает более высокий уровень реализма по сравнению с традиционными способами рендеринга.

Мощность обработки графики Play Station 5 составила 10.28 терафлопс. В Xbox Series X аналогичный показатель составил 12 терафлопс, то есть чисто в цифрах консоль следующего поколения от Microsoft пока обгоняет разработки Sony.

Чипсет

Стоит отметить, что новая архитектура AMD RDNA 2 GPU работает при максимальной тактовой частоте в 2.23 ГГц. Однако, это максимум, на который способна консоль от Sony. В обычном режиме приставка будет работать несколько медленнее.

Основной же процессор PS5 – AMD Zen 2 на 8 ядер. Каждое может работать при частоте в 3.5 ГГц, но в среднем частота у них будет меняться.

Звук

Одним из важных моментов, на которых акцентировали внимание во время презентации, был звук. Представитель Sony отметил, что компания действительно поработала над тем, чтобы сделать его максимально лучшим, насколько это вообще возможно. За это в PlayStation 5 будет отвечать специальная система обработки звука Tempest Engine.

Обещают, что будет слышно звук падения каждой капли дождя в сценах, где он собственно будет изображаться. Все потому, что каждый объект, который будет источником звука, будет обрабатываться отдельно. Это создаст настоящий трехмерный звук. К примеру, в консоли PlayStation 4 на один такой объект потребовалась бы мощность всего процессора.

Кроме технических характеристик компания не рассказала больше ничего. Также не показали и самой консоли, поэтому нам остается ожидать на анонс, где компания представит PlayStation 5 официально и полностью.

Игры, доступные для PS5

На презентации PlayStation 5 для разработчиков компания Sony оговорилась, что новая консоль будет поддерживать минимум 100 игр PlayStation 4 на момент запуска. Впоследствии компания заявила, что фанаты поняли все не правильно и назвала количество игр PS4, в которые можно будет поиграть на PS5 сразу после покупки.

Sony заявила, что PlayStation 5 будет поддерживать "подавляющее большинство" из 4 000 существующих тайтлов для PS4. Компания уже протестировала более нескольких сотен игр и работает еще над тысячей.

Мы приложили немало усилий, чтобы наши фанаты могли играть в свои любимые игры на PS5. Мы считаем, что подавляющее большинство из 4 000+ игр для PS4 будут воспроизводиться на PS5, – пишет Sony.

Более того, Sony отмечает, что старые игры будут работать значительно лучше на новой платформе, что позволит ее владельцам по-новому взглянуть на любимые игры.