Обновление Huawei P20 и Huawei Mate 10 до EMUI 10 задерживается: почему

Новости технологии:Предполагалось, что система доберётся до Европы уже в ближайшие дни, но к сожалению, это не так.

Неделю назад компания Huawei выпустила обновление EMUI 10 в некоторых азиатский странах для Huawei P20 и Huawei P20 Pro.

Как сообщает издание Huawei Central, производитель отложил выпуск EMUI 10 в Европе, России, Центральной Азии, Африке, Латинской Америке, Канаде и Японии. Поэтому ждать прошивку в этом месяце не стоит. Если планы не изменятся обновление выпустят в середине или конце июня.

Кстати, речь идёт не только о смартфонах серии P20, но и о моделях Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro и Huawei Mate 10 Porsche Design.

Напомним, с обновлением EMUI 10 смартфоны должны получить много полезных изменений. Например, обновлённый интерфейс, тёмную тему, улучшенную производительность, а также функцию Always-On Display, которая выводит на экран разные виды часов, заряд аккумулятора и уведомления.