Самый быстрый в мире: Intel представила новый процессор

Новости технологии:Intel представила самый быстрый в мире игровой процессор.

После многочисленных утечек Intel представила десятое поколение десктопных процессоров Comet Lake-S. Они используют до 10 вычислительных ядер и способны работать на частоте до 5,3 ГГц. Но построены новинки по-прежнему с применением старого 14-нм техпроцесса.

Когда новые процессоры появятся в продаже, пока неизвестно, однако Engadget рассказала о характеристиках и представителях новой линейки.

Топовый процессор Intel

Флагманом новой линейки стал Core i9-10900K с 10 ядрами и 20 потоками, частотой до 5,3 ГГц в режиме Thermal Velocity Boost и TDP 125 Вт. Как уверяет Intel, он на 10% мощнее своего предшественника Core i9-9900K (8 ядер, 16 поток, максимальная частота 5 ГГц) в игре PUBG и на 63% быстрее чем трехлетний Core i7-7700K.

Компания уверяет, что на сегодня это самый быстрый процессор для игр в мире. Конечно же, он будет поставляться с разблокированным множителем.

Другие процессоры линейки

Кроме флагманского Core i9-10900 разблокированный множитель получили еще две модели: восьмиядерный Core-i7 10700K и шестиядерный Core i5-10600K. Все новые чипы десятого поколения поддерживают память до DDR4-2933, 2,5-гигабитный Ethernet, имеют встроенный Wi-Fi 6 и оснащаются интегрированной графикой Intel UHD Graphics 630 (кроме серии F).

Intel также анонсировала переработанную утилиту Extreme Tuning Utility, которая предоставляет больше контроля над напряжением и частотой процессоров. Например, с ее помощью можно отключить гиперпоточность на отдельных ядрах, что позволяет существенно уменьшить нагрев при разгоне.