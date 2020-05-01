OnePlus назвала 5 новых функций для оболочки OxygenOS

Новости технологии:OnePlus огласил 5 новых функций OxygenOS, которые скоро появятся в смартфонах.

Компания OnePlus в начале 2020 года попросила пользователей предлагать новые функции для оболочки OxygenOS. Спустя несколько месяцев голосований, производитель выбрал 5 лучших идей.

Естественно, первое место получил режим Always-On Display. Владельцы смартфонов OnePlus уже несколько лет просили добавить его в прошивку. Разработку функции планируют закончить в июне, а закрытое и открытое бета-тестирование начнётся в августе и сентябре. Какие именно модели смартфонов получат этот режим - пока неизвестно.

Кроме Always-On Display, в OxygenOS ещё появится возможность открывать фотографии с помощью сканера отпечатков пальцев и создавать папки в меню приложений.

Также разработчики должны расширить функции режима Zen Mode и добавить звуковой сигнал после полной зарядки батареи.