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OnePlus назвала 5 новых функций для оболочки OxygenOS
OnePlus назвала 5 новых функций для оболочки OxygenOS

OnePlus назвала 5 новых функций для оболочки OxygenOS

OnePlus назвала 5 новых функций для оболочки OxygenOS
16:41 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:OnePlus огласил 5 новых функций OxygenOS, которые скоро появятся в смартфонах.

Компания OnePlus в начале 2020 года попросила пользователей предлагать новые функции для оболочки OxygenOS. Спустя несколько месяцев голосований, производитель выбрал 5 лучших идей.

Естественно, первое место получил режим Always-On Display. Владельцы смартфонов OnePlus уже несколько лет просили добавить его в прошивку. Разработку функции планируют закончить в июне, а закрытое и открытое бета-тестирование начнётся в августе и сентябре. Какие именно модели смартфонов получат этот режим - пока неизвестно.

Кроме Always-On Display, в OxygenOS ещё появится возможность открывать фотографии с помощью сканера отпечатков пальцев и создавать папки в меню приложений.

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Также разработчики должны расширить функции режима Zen Mode и добавить звуковой сигнал после полной зарядки батареи.

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Функции, OnePlus, OxygenOS.
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