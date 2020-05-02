Apple запатентовала умные стекла для автомобиля (Фото)

Новости технологии:Apple получила патент на "Системы с настраиваемыми окнами" для авто.

Американская компания Apple получила патент на изобретение под названием «Системы с настраиваемыми окнами». Судя по содержанию документа, речь идет об умных стеклах для автомобилей, которые способны управлять собственной светопроницаемостью и теплопроводностью.

Такие системы будут содержать несколько слоев между двумя стеклянными панелями. Изменяя свойства слоев, настраиваемые окна смогут регулировать освещенность и температуру внутри салона, реагируя как на запросы пассажиров машины, так и на меняющиеся условия внешней среды.

Например, если пассажиры или водитель хотят большей конфиденциальности, они могут затемнить стекла для сторонних наблюдателей. При этом смарт-система сохранит обзор изнутри автомобиля. Подобная функция может быть запрограммирована автоматически для разных участков маршрута при помощи простановки геотегов.

Если же дорога поворачивает в направлении слепящего солнца, система будет автоматически уменьшать светопроницаемость лобового стекла, чтобы не дезориентировать водителя и избежать создания аварийной ситуации. А специальные УФ-датчики смогут давать более мягкий оттенок солнечного света по запросу человека, управляющего машиной.

Интересно, что в Apple ни разу официально не подтвердили тот факт, что занимаются разработкой автомобилей. Тем не менее подобные слухи ходят с 2016 года, когда, по информации издания MacRumour, компания приобрела для своих нужд доменные имена apple.auto и apple.car.