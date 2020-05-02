Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Мукачево 4 мая ослабят карантин
В Мукачево 4 мая ослабят карантин
Трамп определился с кандидатом на должность посла США в Украине
Трамп определился с кандидатом на должность посла США в Украине
Женская сборная Украины поборется за путевку на Евро осенью
Женская сборная Украины поборется за путевку на Евро осенью
Какие продукты могут быть смертельно опасными
Какие продукты могут быть смертельно опасными

Apple запатентовала умные стекла для автомобиля (Фото)

Apple запатентовала умные стекла для автомобиля (Фото)
06:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости технологии:Apple получила патент на "Системы с настраиваемыми окнами" для авто.

Американская компания Apple получила патент на изобретение под названием «Системы с настраиваемыми окнами». Судя по содержанию документа, речь идет об умных стеклах для автомобилей, которые способны управлять собственной светопроницаемостью и теплопроводностью.

Такие системы будут содержать несколько слоев между двумя стеклянными панелями. Изменяя свойства слоев, настраиваемые окна смогут регулировать освещенность и температуру внутри салона, реагируя как на запросы пассажиров машины, так и на меняющиеся условия внешней среды.

Например, если пассажиры или водитель хотят большей конфиденциальности, они могут затемнить стекла для сторонних наблюдателей. При этом смарт-система сохранит обзор изнутри автомобиля. Подобная функция может быть запрограммирована автоматически для разных участков маршрута при помощи простановки геотегов.

Если же дорога поворачивает в направлении слепящего солнца, система будет автоматически уменьшать светопроницаемость лобового стекла, чтобы не дезориентировать водителя и избежать создания аварийной ситуации. А специальные УФ-датчики смогут давать более мягкий оттенок солнечного света по запросу человека, управляющего машиной.

Компания Toyota запатентовала название для "заряженного" C-HR

Интересно, что в Apple ни разу официально не подтвердили тот факт, что занимаются разработкой автомобилей. Тем не менее подобные слухи ходят с 2016 года, когда, по информации издания MacRumour, компания приобрела для своих нужд доменные имена apple.auto и apple.car.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, Автомобиль, Патент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Днепропетровской области разбился самолет: есть погибшие (Фото)
04 Зеленский о карантине: Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь
05 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Судане запретили одну из главных традиций
В Судане запретили одну из главных традиций
В Запорожье подростки сорвали государственный флаг (Фото)
В Запорожье подростки сорвали государственный флаг (Фото)
Канада ужесточила оружейное законодательство
Канада ужесточила оружейное законодательство
Рецепт дня: Карамельный кекс с финиками
Рецепт дня: Карамельный кекс с финиками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь