Компания Xiaomi представила умный вентилятор (Фото)

Новости технологии:Компания Xiaomi представила миру умный вентилятор Mi Smart Standing Fan 1C.

Вчера вместе со смартфонами Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Mi Note 10 Lite, компания Xiaomi представила также новый продукт IoT — умный вентилятор Mi Smart Standing Fan 1C.

Что известно

Новинка получила минималистичный внешний вид, корпус с регулируемой высотой и белую расцветку. Устройство оснастили двумя режимами работы c регулируемой мощностью и семью лопастями, которые имеют низкий уровнь шума — всего 37,2 дБ (A). Естественно, вентилятор можно подключается к системе умного дома Mi Home и управлять им с помощью голосового помощника Google Assistant или Amazon Alexa.

Цена

Продажи Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C стартуют в Европе уже в ближайшие дни. Цена вопроса — 40 евро.

Напоминаем, производитель анонсировал концепт-арты прозрачного респиратора со сменным фильтром N95. Проект назвали Aeri. Его цель - позволить людям выражать свои эмоции, дыша при этом безопасным воздухом.