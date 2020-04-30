С фильтром N95: суббренд Xiaomi выпустит защитную маску Aeri (Фото)

Новости технологии:Компания Huami (дочка Xiaomi), в связи с последней ситуацией в мире, решила заняться созданием не только носимой электроники, но и защитных масок.

Производитель анонсировал концепт-арты прозрачного респиратора со сменным фильтром N95. Проект назвали Aeri. Его цель - позволить людям выражать свои эмоции, дыша при этом безопасным воздухом.

Также дополнительным преимуществом маски является возможность работать с функцией Face Unlock в смартфонах Google Pixel 4 и iPhone.

Компания показала два дизайна продукта: X и Y. Оба варианта очень похожи и отличаются лишь мелкими элементами.

У маски есть специальная часть для защиты глаз, полупрозрачные рамки, подушка с фильтром, вентиляционный кулер и ультрафиолетовый излучатель. Он будет удалять бактерии во время зарядки аккумулятора через встроенный порт USB-C. Когда компания планирует выпустить продукт - информации пока нет.

Напомним, Huami и Xiaomi - давние партнеры. Huami производит для китайской компании фитнес-трекеры Mi Band и другие устройства. Однако недавно появились слухи о том, что Xiaomi хочет разорвать "дружбу" отозвать значительную часть своих инвестиций из компании.