С фильтром N95: суббренд Xiaomi выпустит защитную маску Aeri (Фото)

Производитель анонсировал концепт-арты прозрачного респиратора со сменным фильтром N95. Проект назвали Aeri. Его цель - позволить людям выражать свои эмоции, дыша при этом безопасным воздухом.
Также дополнительным преимуществом маски является возможность работать с функцией Face Unlock в смартфонах Google Pixel 4 и iPhone.
Компания показала два дизайна продукта: X и Y. Оба варианта очень похожи и отличаются лишь мелкими элементами.
У маски есть специальная часть для защиты глаз, полупрозрачные рамки, подушка с фильтром, вентиляционный кулер и ультрафиолетовый излучатель. Он будет удалять бактерии во время зарядки аккумулятора через встроенный порт USB-C. Когда компания планирует выпустить продукт - информации пока нет.
Напомним, Huami и Xiaomi - давние партнеры. Huami производит для китайской компании фитнес-трекеры Mi Band и другие устройства. Однако недавно появились слухи о том, что Xiaomi хочет разорвать "дружбу" отозвать значительную часть своих инвестиций из компании.