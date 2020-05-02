Nokia выпустил новый бюджетный телефон

Новости технологии:Телефон поддерживает сети 3G и 4G. Также инженеры добавили MP3-плеер и FM-радио.

Новый бюджетный телефон получил физические кнопки, небольшой экран и низкую цену. При этом телефон поддерживает сеть 4G.

Как пишет gsmarena.com, новый Nokia 220 4G представили в Китае.

Чем интересен

Его размеры составляют 121х52х13 мм, а вес всего 86 грамм. Корпус устройства изготовлен из поликарбоната. Его можно приобрести в черном или бирюзовом цветах.

Телефон оснащен 2,4-дюймовым экраном. Также здесь есть VGA-камера с разрешением 0,3 Мп и вспышкой, которая также используется как фонарик.

Устройство работает на базе операционной системы OS Feature. Оно получило 16 Мб оперативной и 24 Мб встроенной памяти.

Nokia 220 4G имеет съемный аккумулятор емкостью 1200 мАч. Его автономности хватит на 6 часов в режиме разговора или 27 дней в режиме ожидания. Также здесь есть разъем Micro-USB, 3.5 мм аудиоразъем, слот для карты microSD.

Цена

На китайском рынке Nokia 220 4G оценили в 299 юаней (это всего 42 доллара или 1140 гривен). Он поступит в продажу 7 мая.