Оглашен список смартфонов Huawei, которые получат бета-версию EMUI 10.1

Новости технологии:Компания Huawei обновила свой план по выпуску фирменной оболочки EMUI 10 для глобального рынка.

Компания Huawei уже несколько недель тестирует прошивку EMUI 10.1 на некоторых своих смартфонах в Китае, а сейчас появилась информация, что производитель выпустил глобальную версию ПО.

Как сообщает издание Piunikaweb, тестовую сборку системы за пределами Китая начали получать владельцы серий смартфонов Huawei P30, Huawei Mate 30 и Huawei Nova 5T. Обновление весит 1.77 ГБ, 4.26 ГБ и 1.77 ГБ соответственно.

Когда выйдет стабильный релиз для этих устройств - официальной информации пока нет, но можно предположить, что в конце этого или в начале следующего месяца.

Напомним, с обновлением EMUI 10.1 смартфоны получат мелкие изменения в интерфейсе и новую анимацию.

Также разработчики добавят приложение для видеозвонков Huawei MeeTime, функцию Huawei Share (аналог Samsung Share и Apple AirDrop), которая позволяет быстро обмениваться файлами между смартфонами компании, голосовой помощник Celia, новые виджеты для Always-On Display, панель управления несколькими устройствами и многое другое.