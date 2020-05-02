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Xiaomi Mi Band 4 получил новые обновления

Xiaomi Mi Band 4 получил новые обновления
19:54 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Компания Xiaomi продолжает улучшать свой актуальный смарт-браслет Mi Band 4 с помощью обновлений.

Разработчики "выкатили" новую версию системы с номером V1.0.9.48. В прошивку добавили функцию Activity heart rate sharing, которая позволяет делиться пульсом с другими приложениями. Например, с Google Fit или Apple Health.

Также результаты можно отправить лечащему врачу. Кстати, функция сама по себе не нова. В своё время она была в Mi Band 3, но потом её, по непонятной причине, убрали.

Кроме Activity heart rate sharing, в системе ещё оптимизировали раздел с циферблатами. Они теперь распределены по категориям и их можно оценивать по шкале от 1 до 5.

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Прошивку начали распространять пока только в Индии и Вьетнаме. Чуть позже она появится и в других регионах.

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Браслет, Xiaomi, Смарт-браслет, Xiaomi Mi Band 4.
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