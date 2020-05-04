Оставайтесь и играйте дома: Дудл-марафон от Google для скучающих в самоизоляции

Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди и семьи повсюду проводят больше времени дома.
В свете этого, Googlе запускаем серию Doodle с возвратом, оглядываясь на некоторые из наших популярных интерактивных игр!
В сегодняшнем дудле представлена игра, в которой нужно помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев избавиться от огня во рту с помощью мороженого.
Где доступен этот дудл
Оставайтесь и играйте дома с сегодняшним показом:
"Наша игра Doodle 2016 года празднует Уилбур Сковилл!"
Начиная с 27 апреля, самые популярные дудлы последних лет появляются на главной странице в течение 10 дней.