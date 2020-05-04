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Оставайтесь и играйте дома: Дудл-марафон от Google для скучающих в самоизоляции

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Оставайтесь и играйте дома: Дудл-марафон от Google для скучающих в самоизоляции
08:21 Сегодня Телеграф

Новости технологии:Google запустил марафон из самых популярных интерактивных дудлов последних лет для тех, кто скучает на самоизоляции.

Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди и семьи повсюду проводят больше времени дома.

В свете этого, Googlе запускаем серию Doodle с возвратом, оглядываясь на некоторые из наших популярных интерактивных игр!

В сегодняшнем дудле представлена игра, в которой нужно помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев избавиться от огня во рту с помощью мороженого.

Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинный дудл-марафон

Где доступен этот дудл

 

Оставайтесь и играйте дома с сегодняшним показом:

"Наша игра Doodle 2016 года празднует Уилбур Сковилл!"

Начиная с 27 апреля, самые популярные дудлы последних лет появляются на главной странице в течение 10 дней.

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Google, Технологии, Коронавирус, Google Doodle, Doodle, Техно, Covid-19, Самоізоляція, Оставайтесь дома, Интерактивные дудлы Google, Дудлы Google, Популярные интерактивные дудлы Google, Игры Google Doodle.
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