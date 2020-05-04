Оставайтесь и играйте дома: Дудл-марафон от Google для скучающих в самоизоляции

Новости технологии:Google запустил марафон из самых популярных интерактивных дудлов последних лет для тех, кто скучает на самоизоляции.

Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди и семьи повсюду проводят больше времени дома.

В свете этого, Googlе запускаем серию Doodle с возвратом, оглядываясь на некоторые из наших популярных интерактивных игр!

В сегодняшнем дудле представлена игра, в которой нужно помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев избавиться от огня во рту с помощью мороженого.

Где доступен этот дудл

Оставайтесь и играйте дома с сегодняшним показом:

"Наша игра Doodle 2016 года празднует Уилбур Сковилл!"

Начиная с 27 апреля, самые популярные дудлы последних лет появляются на главной странице в течение 10 дней.