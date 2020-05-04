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Apple выпустила обновленную версию MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов (Фото)

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Apple выпустила обновленную версию MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов (Фото)
20:34 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Сегодня, 4 мая, компания представила онлайн 13-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой Magic Keyboard, который уже встречался ранее в MacBook Pro 16" и MacBook Air 2020 года.

13-дюймовый MacBook Pro получил четырехъядерные процессоры Intel Core 10-го поколения с частотой Turbo Boost до 4,1 ГГц. Интегрированная графика Intel Iris Plus обеспечивает до 80% более высокую производительность по сравнению с 13-дюймовым MacBook Pro предыдущего поколения, заявили на презентации ноутбука.

"Благодаря новейшим процессорам 10-го поколения 13-дюймовый MacBook Pro обеспечивает на 80% более высокую производительность графики для редактирования видео 4K, более быстрого рендеринга и более плавного игрового процесса", - подчеркнули в Apple

16 ГБ более быстрой памяти 3733 МГц теперь предлагается в качестве стандартной конфигурации для некоторых моделей, и впервые на 13-дюймовом ноутбуке Mac клиенты могут выбрать вариант памяти 32 ГБ. Благодаря 32 ГБ памяти пользователи получат более высокую производительность при работе на нескольких виртуальных машинах. Объем SSD удвоен во всех конфигурациях. Базовый теперь составляет 256 ГБ, а максимальный - 4 ТБ.

 

Фото twitter.com/aaplpro

Новый MacBook Pro 13 получил клавиатуру Magic Keyboard, то есть теперь абсолютно все актуальные мобильные ПК Apple располагают такой клавиатурой. Ноутбук получил Touch Bar, сканер отпечатков Touch ID в кнопке включения и отдельную клавишу Esc.

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"Сегодня мы добавляем новую клавиатуру Magic Keyboard, удваиваем стандартное хранилище и повышаем производительность, что делает 13-дюймовый MacBook Pro еще более привлекательным для наших клиентов. Благодаря этим обновлениям вся линейка ноутбуков теперь оснащена клавиатурой, которое обеспечивает более быстрый набор текста на Mac", - сказал Том Богер, старший директор Apple по маркетингу продуктов для Mac и iPad.

Фото twitter.com/aaplpro

Дисплей не изменился: 13,3-дюймовый Retina-экран с яркостью 500 кд/м² и поддержкой широкого цветового охвата (P3). Вес ноутбука составляет 1,4 килограмма.

Стоимость ноутбука стартует с $1300, старшая модификация оценена в $2000, а конфигуратор позволяет собрать топовый аппарат с Core i7 поколения Ice Lake, 32 ГБ ОЗУ и SSD объемом 4 ТБ за $3600.

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