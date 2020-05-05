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Ответ коронавирусу: в Китае разработали очки, измеряющие температуру на расстоянии

Ответ коронавирусу: в Китае разработали очки, измеряющие температуру на расстоянии
01:51 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:В Китае разработали смарт-очки, измеряющие температуру других людей на расстоянии.

Китайский стартап Rokid выпустил умные очки, которые дистанционно могут измерять температуру у других людей. По мнению разработчика, такие очки будут особенно актуально из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Очки T1, оснащенные микропроцессором Qualcomm, инфракрасным датчиком и камерой, позволят пользователю в режиме реального времени измерять температуру другого человека. Сейчас очки могут распознать температуру на расстоянии до трех метров.

В ближайшее время разработчики планируют расширить функционал устройства, добавив в него возможность измерять температуру сразу четырех человек. Их можно будет использовать в многолюдных местах — в торговых центрах и аэропортах.

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Разработчики отмечают, что в будущем эти очки можно совместить с технологией распознавания лиц для мгновенной передачи данных о температуре в специальную базу данных о человеке.

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Гаджеты, Очки, Rokid.
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