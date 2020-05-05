Специалисты DxOMark добрались до "фронталки" Galaxy S20 Ultra

Новости технологии:У Samsung Galaxy S20 Ultra одна из лучших селфи-камер. Но все равно хуже Huawei P40 Pro

В конце апреля специалисты DxOMark протестировали основную камеру флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra, которая показала далеко не лучший результат — 7 место в общем рейтинге. А теперь добрались до фронтальной камеры.

Напомним, фронталка здесь 40-мегапиксельная. В плюсы при съемке фото записали точную выдержку на лицах и широкий динамический диапазон, хороший автофокус, контролируемый шум на улице и в помещении, точную оценку глубины в боке и высокий уровень детализации на открытом воздухе и в помещении, при съемке видео — точную выдержку при слабом освещении, высокую детализацию, яркий и приятный цвет на улице и в помещении и широкую глубину резкости.

В числе минусов — баланс белого и видимый шум при использовании вспышки, слегка неточная передача цвета и тона кожи и анаморфоз на групповых снимках на фото, а также неустойчивость автофокуса, видимый шум, холодный баланс белого, смещение оттенков и артефакты текстуры при съемке видео.

В результате фронтальная камера Samsung Galaxy S20 Ultra получила 100 баллов: 104 балла за фото и 95 за видео.

В общем рейтинге это 3 место. Такой же результат у Huawei nova 6 5G, а вот лидером остается Huawei P40 Pro со 103 баллами.

О тестировании основной камеры флагмана Samsung можно прочитать здесь.