Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ермак: Санкции против РФ должны существовать до возвращения Украине ее территорий
Ермак: Санкции против РФ должны существовать до возвращения Украине ее территорий
Шмыгаль: Ослабление карантина - это месседж для бизнеса
Шмыгаль: Ослабление карантина - это месседж для бизнеса
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея

Специалисты DxOMark добрались до "фронталки" Galaxy S20 Ultra

Смотрите фото (3)
Специалисты DxOMark добрались до "фронталки" Galaxy S20 Ultra
04:31 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:У Samsung Galaxy S20 Ultra одна из лучших селфи-камер. Но все равно хуже Huawei P40 Pro

В конце апреля специалисты DxOMark протестировали основную камеру флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra, которая показала далеко не лучший результат — 7 место в общем рейтинге. А теперь добрались до фронтальной камеры.

Напомним, фронталка здесь 40-мегапиксельная. В плюсы при съемке фото записали точную выдержку на лицах и широкий динамический диапазон, хороший автофокус, контролируемый шум на улице и в помещении, точную оценку глубины в боке и высокий уровень детализации на открытом воздухе и в помещении, при съемке видео — точную выдержку при слабом освещении, высокую детализацию, яркий и приятный цвет на улице и в помещении и широкую глубину резкости.

В числе минусов — баланс белого и видимый шум при использовании вспышки, слегка неточная передача цвета и тона кожи и анаморфоз на групповых снимках на фото, а также неустойчивость автофокуса, видимый шум, холодный баланс белого, смещение оттенков и артефакты текстуры при съемке видео.

В результате фронтальная камера Samsung Galaxy S20 Ultra получила 100 баллов: 104 балла за фото и 95 за видео.

В общем рейтинге это 3 место. Такой же результат у Huawei nova 6 5G, а вот лидером остается Huawei P40 Pro со 103 баллами.

О тестировании основной камеры флагмана Samsung можно прочитать здесь. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Samsung, Смартфоны, Камеры, DxOMark, Galaxy S20 Ultra.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
03 Зеленский предложил Калашнику представить план по развитию Чернобыльской зоны
04 Ромашка, зверобой и другие травы, которые стоит добавить в чай
05 "Он поверил вам": звезда "Зачарованных" обвинила Трампа в смерти дедушки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отработанные в РФ радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Ермак: Скандал с записями только подтвердил, что никакой коррупции в ОПУ нет
Ермак назвал скандал с записями "спланированной операцией"
Замглавы ОП о &quot;Велюре&quot;: У президента был очень жесткий разговор с Тищенко
Замглавы ОП о "Велюре": У президента был очень жесткий разговор с Тищенко
Рецепт дня: Молочный десерт с манкой, печеньем и кокосовой стружкой
Рецепт дня: Молочный десерт с манкой, печеньем и кокосовой стружкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь