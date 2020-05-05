"Музыкальная легенда": Nokia 5310 Xpress Music возвращается в продажу

Новости технологии:Аппарат ориентирован на любителей музыки, подчеркивают это стереодинамики и специально вынесенные на корпус кнопки для управления музыкой.

Новый мобильный телефон Nokia 5310 уже можно официально купить. Это обновленная версия легендарного телефона Nokia 5310 Xpress Music, который вышел в 2007 году.

Телефон внешне практически идентичен оригинальной модели, за исключением кнопок управления плеером на боковой грани и мелких косметических изменений на фронтальной панели. Официальные продажи в Украине стартовали 5 мая, об этом Nokia сообщила на официальной странице в фейсбуке.

Характеристики новой Nokia 5310 XpressMusic

Nokia 5310 оснащена 2,4-дюймовым цветным дисплеем и физической клавиатурой. По бокам от экрана расположены красные вставки, на которых размещены кнопки управления аудио и регулировка громкости. Телефон поставляется со встроенным MP3-плеером и FM-радио.

Слушать музыку можно как через наушники благодаря 3,5-мм разъему, так и с помощью фронтальных стереодинамиков.

Музыку, фотографии и другие данные можно хранить на карте памяти microSD объемом до 32 Гб. Сменный аккумулятор емкостью 1200 мАч обеспечивает до 22 часов автономной работы.

Дата выхода и цена

Новая Nokia 5310 в бело-красном и черно-красном цветах доступна для покупки в фирменном интернет-магазине Nokia и в розничных сетях партнеров по цене 1399 гривен.