Vivo запатентовала фирменные умные часы: детали

Новости технологии:Компания начала работу над своими фирменными умными часами.

Китайский производитель Vivo, который известен выпуском смартфонов, решил расширить сферу деятельности.

Как пишет gizmochina.com, на данный момент компания уже запатентовала свою разработку и даже показала патентные изображения смарт-часов от Vivo.

Что еще известно

Как показывает изображение, первые умные часы Vivo будут оснащены круглым дисплеем. На правой стороне разместили две кнопки. На задней панели часов от Vivo можно увидеть датчик, который будет отслеживать частоту сердечного ритма и другие функции для мониторинга здоровья, а также два контакта, которые могут использовать для зарядки.

Вероятно, часы будут оснащены датчиком ЭКГ (электрокардиограмма) и функцией звонков.

В феврале 2020 года Vivo зарегистрировала торговую марку Vivo Watch, поэтому скорее всего разработка получит именно такое название.

Когда увидим

На данный момент компания не подтвердила характеристики. Поэтому о дате анонса, а также цене девайса говорить пока рано.