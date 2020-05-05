Xiaomi запатентовала новый смартфон: детали

Новости технологии:Нидерландское издание LetsGoDigital выявило патент, оформленный компанией Xiaomi на дизайн смартфона с подэкранной фронтальной камерой.

29 апреля 2019 года Национальные управление интеллектуальной собственности Китая зарегистрировало заявку на регистрацию патента от Xiaomi. Документ одобрен и опубликован 24 апреля 2020 года.

Особенности гаджета

В патенте есть схематические изображения устройства с тройной основной камерой, дисплеем без вырезов и с минимальными рамками, привычным расположением кнопок и портов. Селфи-датчик прячется в левой или центральной части верхней половины экрана.

Вот так выглядит смартфон Xiaomi в патенте заявке

Когда камера включена, область дисплея над сенсором становится прозрачной, что позволяет сделать снимок. Xiaomi – одна из первых компаний, которая продемонстрировала прототип с подэкранной камерой. Однако до сих пор технология не применяется в готовых устройствах.