"Poco… пробуждается": компания готовится выпустить смартфон Poco F2

Poco начал оживать в соцсетях и публиковать посты с надписью "Poco is… Waking Up" (Poco… пробуждается). Видимо, это значит, что компания возобновила работу и в ближайшее время порадует нас новыми продуктами.

Скорее всего, речь идет о Poco F2 - долгожданном преемнике Poco F1.

По словам представителей компании, это будет абсолютно новая модель, а не версия уже вышедшего устройства с другим названием.

RT with #WakeUpPOCO or hit the button

That's all you need to do to help #WakeUpPOCO pic.twitter.com/t86PduMKj8

— POCO (@POCOGlobal) May 2, 2020