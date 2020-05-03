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"Poco… пробуждается": компания готовится выпустить смартфон Poco F2
"Poco… пробуждается": компания готовится выпустить смартфон Poco F2

"Poco… пробуждается": компания готовится выпустить смартфон Poco F2

"Poco… пробуждается": компания готовится выпустить смартфон Poco F2
17:58 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:В последнее время бренд Poco, отделившийся от Xiaomi, не часто радует нас новинками. Но вскоре, похоже, все изменится.

Poco начал оживать в соцсетях и публиковать посты с надписью "Poco is… Waking Up" (Poco… пробуждается). Видимо, это значит, что компания возобновила работу и в ближайшее время порадует нас новыми продуктами.

Скорее всего, речь идет о Poco F2 - долгожданном преемнике Poco F1.

По словам представителей компании, это будет абсолютно новая модель, а не версия уже вышедшего устройства с другим названием.

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Также обещают Poco F2 Pro, который станет клоном Redmi K30 Pro для глобального рынка.

Но не исключено, что бренд "проснулся" ради глобального релиза Poco X2, который стал копией Redmi K30 4G и был представлен в Индии. Ведь посты размещены именно на международной странице Poco.

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Смартфон, Xiaomi, Poco, Poco F2.
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