"Poco… пробуждается": компания готовится выпустить смартфон Poco F2

Poco начал оживать в соцсетях и публиковать посты с надписью "Poco is… Waking Up" (Poco… пробуждается). Видимо, это значит, что компания возобновила работу и в ближайшее время порадует нас новыми продуктами.
Скорее всего, речь идет о Poco F2 - долгожданном преемнике Poco F1.
По словам представителей компании, это будет абсолютно новая модель, а не версия уже вышедшего устройства с другим названием.
RT with #WakeUpPOCO or hit the button
That's all you need to do to help #WakeUpPOCO pic.twitter.com/t86PduMKj8
— POCO (@POCOGlobal) May 2, 2020
Также обещают Poco F2 Pro, который станет клоном Redmi K30 Pro для глобального рынка.
Miss us much? RT now to help #WakeUpPOCO! pic.twitter.com/7sTDfiPGr4
— POCO (@POCOGlobal) May 1, 2020
Но не исключено, что бренд "проснулся" ради глобального релиза Poco X2, который стал копией Redmi K30 4G и был представлен в Индии. Ведь посты размещены именно на международной странице Poco.