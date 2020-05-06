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Спустя пять лет после запуска приложения: в Apple Music появилась веб-версия

Спустя пять лет после запуска приложения: в Apple Music появилась веб-версия
02:18 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:Apple запустила веб-версию стримингового сервиса Apple Music. Спустя 5 лет после запуска приложения.

Компания Apple запустила веб-версию своего стримингового музыкального сервиса Apple Music. Об этом говорится на сайте компании.

В браузерной версии Apple Music пользователи могут искать и слушать музыку из базы, а также смотреть клипы. В некоторых странах в Apple Music пользователи могут также слушать радио Beats 1 через Safari.

Также в веб-версии Apple Music можно оформить подписку на сервис. Кроме того, пользователю доступны такие же вкладки, что и в мобильном приложении, в том числе "Медиатека", "Для вас", "Обзор", "Радио" и "Поиск". Медиатеку веб-версии можно синхронизировать с приложением.

Apple запустила приложение Apple Music в июне 2015 года, а с сентября 2019 года компания начала бета-тестирование веб-версии сервиса.

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По собственным данным компании, сервис Apple Music доступен в 167 странах мира, в нем собрано более 60 млн песен. Сервисом пользуются около 350 млн человек, из них 60 млн — платят за его использование. Сейчас Apple Music занимает второе место среди стриминговых музыкальных сервисов в мире.

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Apple, Музыка, Стриминговый сервис, Apple Music.
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