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Компания Google представила новую функцию для персональных компьютеров

Компания Google представила новую функцию для персональных компьютеров
11:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Сейчас функция Live Caption доступна только в тестовой сборке браузера под названием Canary.

Вместе с операционной системой Android 10 компания Google представила и функцию Live Caption. Похоже, что совсем скоро она заработает в полноценной версии браузера от Google для персональных компьютеров.

Что делает Live Caption

Суть работы функции максимально проста: она преобразует речь в текст, причем работать это должно и в YouTube, и в музыкальном плеере и даже в мессенджерах и для этого даже не нужно подключение к интернету. Хотя пока, конечно, работает это все лишь на английском.

Как можно попробовать Live Caption в Google Chrome

В сборке браузера Chrome Canary функция Live Caption уже соединение единения явилась, правда, даже в этом случае включать его придется вручную в настройках программы.

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Запустить последнюю версию Chrome Canary 84.0.4136.2 или выше;

Посетите страницу chrome://flags.

Найдите в настройках Live Caption, выберите Вкл.

Стоит также отметить, что доступна Live Caption на всех основных настольных платформах: Windows, Linux и macOS.

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Все по теме:

Технологии, ПК, Google Chrome, Компания Google, Техно, Android 10, Live Caption.
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