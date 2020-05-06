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Apple обновила прошивку своих дорогих наушников

Apple обновила прошивку своих дорогих наушников
13:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Новая прошивка изменит старую версию ПО 2C54 или 2B588 на новую 2D15.

Распространение обновления программного обеспечения для беспроводных наушников AirPods Pro началось во вторник вечером.

К сожалению, компания Apple не опубликовала перечень изменений, поэтому неизвестно, что конкретно нового в этой прошивке, рассказывает Mac Rumors.

Заметные изменения

Некоторые пользователи AirPods Pro на форумах сообщили о том, что на текущих прошивках наблюдаются проблемы в работе системы активного шумоподавления.

Apple еще в декабре выпустила обновление программного обеспечения для AirPods Pro под номером 2C54, но позже прекратила его распространение. Именно поэтому пользователи, которые успели обновиться, получили прошивку 2C54, в то время как многие остались на прошивке 2B588.

Предыдущее обновление для AirPods Pro включало в себя улучшение скорости подключения, снижение задержек и исправление различных ошибок.

Что делать, если ваши AirPods Pro не обновились

Все что остается, это ждать, ведь обновление ПО распространяется постепенно, чтобы избежать излишней нагрузки на серверы компании. Впрочем, есть совет, как ускорить обновление.

На многих форумах рекомендуют поместить наушники в корпус, подключить AirPods к источнику питания, а затем соединить их с iPhone или iPad. Это должно ускорить обновление через короткий промежуток времени.

Проверить программное обеспечение AirPods Pro можно следуя этим шагам:

Спустя пять лет после запуска приложения: в Apple Music появилась веб-версия

  • Убедитесь, что наушники подключены к устройству iOS.

  • Откройте приложение "Настройки".

  • Нажмите "Общие".

  • Нажмите "Об устройстве".

  • Нажмите "AirPods".

  • Посмотрите на номер в "Версии прошивки".

Можно предположить, что новое обновление ПО призвано исправить все проблемы предыдущих версий прошивок и сделать AirPods Pro лучшим продуктом.

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Apple, Наушники, Технологии, Техно, AirPods Pro.
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