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Специально для Европы: Huawei представила новые гаджеты

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Специально для Европы: Huawei представила новые гаджеты
17:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Huawei представила недорогие смартфоны и планшет для европейского рынка.

Компания Huawei представила два новых смартфона Y6p и Y5p, а также планшет MatePad T8. Первым европейским регионом, где они появились, стала Румыния.

Технические характеристики и цену гаджетов раскрыло издание GSM Arena.

Huawei Y5p

Смартфон Huawei Y5p напоминает Honor 9s. Он оснащается экраном 5,54 дюйма с разрешением 1440x720 пикселей, основной камерой на 8 Мп, фронтальной на 5 Мп, SoC MediaTek Helio P22, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором емкостью 3 020 мАч.

Huawei Y6P

Huawei Y6P получил экран 5,63 дюйма с разрешением 1600x720 пикселей, тройную основную камеру с датчиками 13, 8 и 2 Мп, фронтальную на 8 Мп, SoC MediaTek Helio P22, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 3 020 мАч.

Планшет MatePad T8

Гаджет оснащается 8-дюймовым экраном с разрешением 1280x800 пикселей, SoC MediaTek MT8167, 2 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором емкостью 5 100 мАч.

Цены

Аппараты получили не большие ценники:

  • Huawei Y5s продается за 134 доллара.

  • Huawei Y6s оценили в 179 долларов.

  • MatePad T8 обойдется в 112 долларов.

Huawei создаст ПК с собственной операционной системой

Все эти устройства работают с фирменной оболочкой EMUI 10 на основе операционной системы Android 10, но без сервисов и приложений Google.

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