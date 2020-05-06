Много интересных характеристик: Microsoft выпустила новую линейку ноутбуков (Видео)

Новости технологии:Компания Microsoft представила линейку ноутбуков Surface Book 3 с процессорами 10-го поколения.

Всего в продаже окажется две модели с экранами на 13,5 и 15 дюймов. В младшей версии установлен Core i5, старшая предлагает Core i7, сообщает The Verge.

Технические характеристики

Самый простой вариант Surface Book 3 поставляется со встроенной графикой Intel Iris Plus. Модели более мощные могут похвастаться Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, GeForce GTX 1660Ti и Quadro RTX 3000 GPU – последний вариант ориентирован на дизайнеров и профессионалов. Еще одной фишкой новых устройств является наличие быстрых SSD M.2 2280 объемом 1 ТБ и 2 ТБ. ОЗУ предлагается до 32 ГБ.

Аксессуары

Microsoft изменила зарядное устройство на вариант 127 Вт для 15-дюймовой модели. В плане автономности заявлено до 17,5 часов. По словам производителя, в этот раз Surface Book ориентирован в том числе на геймеров, чему способствуют видеокарты Nvidia и игровой режим Windows 10, который нужен для оптимизации производительности. В целом, новые ноутбуки на 50% проворнее, чем Surface Book 2.

Из портов есть два USB-A, один USB-C с поддержкой USB Power Delivery 3.0, полноразмерный считыватель карт UHS-II SD и порт Surface Connect. Для Thunderbolt 3 места, к сожалению, не нашлось.

Цены

Предзаказ на Surface Book 3 уже открыт. Цена стартует с 1 599 долларов (42 900 гривен). Поставки клиентам из США и Канады начнутся с 21 мая.